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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب تونس للكرة النسائية يشيد بحفاوة الاستقبال في مصر ويزور الأهرامات

منتخب تونس الأول لكرة القدم النسائية
منتخب تونس الأول لكرة القدم النسائية
حسن العمدة

أعربت بعثة منتخب تونس الأول لكرة القدم النسائية عن سعادتها الكبيرة بالأجواء التي وجدتها منذ وصولها إلى القاهرة لخوض معسكرها التدريبي ومواجهتي منتخب مصر الوديتين، مؤكدة تقديرها لحسن الاستقبال والتنظيم من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم.

وأبدى أعضاء البعثة التونسية إعجابهم الشديد بالإمكانات المتطورة التي يوفرها مركز المنتخبات الوطنية ، مشيرين إلى أن جميع احتياجات الفريق تم توفيرها بصورة مميزة، بما ساهم في توفير أفضل أجواء الإعداد قبل الأمم الأفريقية المقبلة.

كما تقدمت البعثة التونسية بالشكر إلى الاتحاد المصري لكرة القدم على ما وصفته بالحفاوة الكبيرة والاهتمام المستمر منذ لحظة الوصول.

وفي لفتة تعكس انبهار الضيوف بالحضارة المصرية، طلبت بعثة منتخب تونس تنظيم زيارة إلى أهرامات الجيزة، للتعرف عن قرب على أحد أبرز المعالم التاريخية والسياحية في العالم، والاستمتاع بتجربة ثقافية على هامش المعسكر المقام بالقاهرة.

ويأتي تواجد منتخب تونس في مصر ضمن برنامج إعداد المنتخبين لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية للآنسات، حيث يستضيف المنتخب المصري، نظيره التونسي في مباراتين وديتين يومي 5 و8 يونيو الحالي بمركز المنتخبات الوطنية.

منتخب تونس بعثة منتخب تونس منتخب تونس الأول لكرة القدم النسائية

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