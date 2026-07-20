وزير الخارجية: القمة الأفريقية لمنتصف العام تعقد في العلمين بمشاركة الرئيس السيسى وعدد من القادة الأفارقة



أكد الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج أن القمة التنسيقية لمنتصف العام للاتحاد الأفريقى ستعقد فى أكتوبر القادم بالعلمين بمشاركة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وعدد من القادة الأفارقة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده وزير الخارجية، اليوم /الاثنين/، مع مانويلا لوكاش وزيرة خارجية موزمبيق.

ورداً على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط حول أبرز الملفات المدرجة على جدول أعمال القمة التنسيقية لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي، قال وزير الخارجية "إن جدول الأعمال والمشاركة والمخرجات يتم التنسيق بشأنها مع مفوضية الاتحاد الأفريقي"، موضحا أن القمة ستضم قيادات الدول الأفريقية ورؤساء التجمعات الأفريقية.. وكشف عن عقد قمة لدول النيباد فى نفس الفترة.

وأشار إلى أن موضوعات التنمية وقضايا السلم والأمن والاستقرار وتسوية المنازعات وكيفية تعزيز التعاون الأفريقي- الأفريقى في مجالات التجارة والاستثمار ووضع اتفاقية التجارة الحرة القارية موضوع التنفيذ، وذلك لإزالة كافة العقبات التى تعترض زيادة التجارة البينية ستكون على رأس جدول أعمال القمة الأفريقية، وذلك جنباً إلى جنب مع مشاركة القادة في افتتاح منتدى الأعمال الذي سيعقد تحت رعاية الاتحاد الأفريقى.