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بيان عاجل لـ الجيش اللبناني بعد انسحاب الاحتلال من بعض مناطق الجنوب
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بيان عاجل لـ الجيش اللبناني بعد انسحاب الاحتلال من بعض مناطق الجنوب

الجيش اللبناني
الجيش اللبناني
القسم الخارجي

أعلن الجيش اللبناني يوم الاثنين أن وحداته العسكرية بدأت في تنفيذ مهامها في جنوب لبنان، حيث طالبت المواطنين بعدم التوجه إلى بلدة زوطر الغربية، والتقيد بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة حفاظًا على سلامتهم.

وقال الجيش اللبناني في بيان "تُواصل الوحدات العسكرية تنفيذ مهماتها في المناطق الجنوبية بما فيها بلدتا فرون - بنت جبيل وصريفا – صور".

وأضاف الجيش اللبناني أنه في موازاة ذلك، تجري المتابعة مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان MCG4L ليصار إلى بدء الانتشار في بلدة زوطر الغربية - النبطية بعد انسحاب الاحتلال الإسرائيلي منها.

وأشار إلى أنه بناء عليه، تدعو قيادة الجيش المواطنين إلى عدم التوجه إلى بلدة زوطر الغربية، والتقيد بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة حفاظًا على سلامتهم.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عن إطلاق أول ثلاث مناطق تجريبية في جنوب لبنان، في إطار تنفيذ الاتفاق الإطاري الذي عقد بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيجوت- في بيان- "بدأت اليوم عمليات المناطق التجريبية في قرى فرون وصريفا وزوطر الغربية، وفقًا للإطار الثلاثي وتحت إشراف مجموعة التنسيق العسكري للبنان".

وأضاف "يُعد هذا الإنجاز ثمرة مباشرة لمحادثات الأسبوع الماضي بين إسرائيل ولبنان في روما. وستواصل الولايات المتحدة العمل عن كثب مع الطرفين لتنفيذ الإطار بنجاح".

الجيش اللبناني انسحاب الاحتلال وزارة الخارجية الأمريكية انسحاب الاحتلال الإسرائيلي

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