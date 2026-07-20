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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لبنان ومفوضية اللاجئين يبحثان آخر التطورات الإقليمية

لبنان ومفوضية اللاجئين يبحثان آخر التطورات الإقليمية
لبنان ومفوضية اللاجئين يبحثان آخر التطورات الإقليمية
أ ش أ

بحث وزير الداخلية والبلديات اللبنانى أحمد الحجار مع ممثلة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان كارولينا ليندهولم بيلينج، آخر التطورات والأوضاع الإنسانية في لبنان والمنطقة.

وناقش الجانبان - خلال اللقاء، اليوم /الاثنين/ - الاحتياجات الإنسانية الناجمة عن العدوان الأخير على لبنان، إضافة إلى أوضاع النازحين والتحديات الراهنة المرتبطة بملف الاستجابة الإنسانية، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية لتلبية الاحتياجات المتزايدة.

كما بحث الجانبان تطورات خطة عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، حيث شدد الحجار على أهمية تبادل البيانات الخاصة بالنازحين بما يضمن مطابقتها مع البيانات المتوافرة لدى المديرية العامة للأمن العام اللبناني، بما يسهم في تنظيم هذا الملف وتسهيل الإجراءات المرتبطة.

وزير الداخلية والبلديات اللبنانى أحمد الحجار مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان كارولينا ليندهولم بيلينج التطورات والأوضاع الإنسانية في لبنان الاحتياجات الإنسانية الناجمة عن العدوان

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