وزير خارجية فرنسا يطالب بوقف استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية

طالب وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، بوقف استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وقال بارو- في تصريح أدلى به، اليوم "الاثنين"، خلال زيارة إلى أيسلندا- إن فرنسا وأوروبا لا يمكنهما القبول بأن تدعم التجارة الأوروبية أنشطة غير قانونية من شأنها تقويض فرص تحقيق السلام بين إسرائيل وفلسطين.

وأوضح الوزير أنه بحث، خلال لقائه مع وزيرة خارجية أيسلندا ثورغردور غونارسدوتير، تطورات القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن أيسلندا مهدت الطريق قبل 15 عامًا للاعتراف بدولة فلسطين، وأن فرنسا انضمت إلى هذا المسار العام الماضي.

وأكد أن باريس مصممة على مواصلة العمل مع شركائها من أجل تحقيق حل الدولتين، معربًا عن شكره للوزيرة الأيسلندية على مشاركتها في مؤتمر منظمات المجتمع المدني الإسرائيلية والفلسطينية، الذي عُقد في باريس في 12 يونيو الماضي.

وأشار بارو إلى أنه تناول أيضًا مسألة الاستيطان في الضفة الغربية، إلى جانب الانتخابات الفلسطينية المقرر إجراؤها في 28 نوفمبر المقبل، مؤكدًا أنها تمثل ضرورة مطلقة وحيوية لتعزيز شرعية البرلمان الفلسطيني، وتهيئة الطريق أمام إجراء انتخابات رئاسية في أقرب وقت ممكن.