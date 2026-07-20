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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

استشهاد فلسطينيين وإصابة 16 آخرين في قصف الاحتلال لمستشفى شمال قطاع غزة

استشهاد فلسطينيين اثنين
استشهاد فلسطينيين اثنين
أ ش أ

 استُشهد فلسطينيان، بينهما سيدة، وأُصيب 16 آخرون، غالبيتهم من الأطفال، مساء اليوم الأثنين، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مستشفى اليمن السعيد في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، نقلا عن مصادر محلية، أن طائرات الاحتلال استهدفت بصاروخين الطابق الأول من مستشفى اليمن السعيد، ما أدى إلى استشهاد فلسطينيين اثنين، بينهما سيدة ، وإصابة 16 آخرين، معظمهم من الأطفال.

وفي السياق، أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، في وقت سابق اليوم، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 73,283 شهيدًا و173,864 مصابًا منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأضافت أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3 شهداء و22 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي إلى 1,158 شهيدًا، والإصابات إلى 3,756، إضافة إلى انتشال 802 جثمان.

فلسطينيان غالبيتهم الأطفال قصف الاحتلال الإسرائيلي

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