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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عقوبات مغلظة.. الكهرباء تحذر أصحاب السرادقات والمحال من هذا الفعل

سرادق
سرادق
وفاء نور الدين

 تشنُّ شرطة الكهرباء ومفتشو الضبطية القضائية بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حملات تفتيشية مكثفة وموسعة على مدار الساعة لضبط المخالفات وإزالة التوصيلات العشوائية فوراً.

حيث  يلجأ البعض عند إقامة (حفل زفاف، سرادق عزاء، إفتتاح محل تجاري، أو فعاليات إنتخابية) إلى حل سريع وغير قانوني، وهو "الربط المباشر" وتوصيل التيار الكهربائي من أعمدة إنارة الشوارع أو كابلات التوزيع .

وأوضحت هندسة كهرباء التحرير /بدر التابعة لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء  أن هذا  التصرف كارثة فنية حقيقية وهذه المخاطر هي .. 

المخاطر الفنية والكوارث الناتجة عن الربط العشوائي

التوصيل بدون دراسة أحمال وفك وتركيب الكابلات بشكل بدائي يتسبب في:

- خطر الصعق والموت الفوري: غياب معايير الأمان يعرض المارة، وخاصة الأطفال، لخطر الموت صعقاً عند ملامسة الأعمدة أو الأسلاك المكشوفة في الشارع.

- تدمير الأجهزة المنزلية للجيران: السحب العشوائي والمفاجئ للأحمال العالية (كأجهزة الصوت والإضاءة الضخمة) يتسبب في هبوط حاد ومفاجئ في الجهد الكهربائي (Drop Voltage) بالمنطقة، مما يؤدي لإحتراق أجهزة البيوت المجاورة (تكييفات، ثلاجات، شاشات).

- حرائق السرادق والمحلات: التوصيل يتم بدون قواطع حماية (فيوزات). عند حدوث أي ماس كهربائي (قفلة)، لن يفصل التيار تلقائياً، بل يستمر التدفق حتى تندلع النيران فوراً في أقمشة السرادق أو بضائع المحل.

- إنهيار عزل الكابلات الأرضية: يتسبب التحميل الزائد في سخونة شديدة للكابلات، مما يؤدي لتسييح وإنهيار العوازل الداخلية لكابلات الشارع، وتتحول التربة أو الرصيف إلى مصدر مشحون بالكهرباء.

- تدمير شبكة المنطقة بالكامل: يؤدي إحتراق محولات التوزيع الرئيسية نتيجة الأحمال الزائدة إلى إنقطاع الإنارة والكهرباء عن الحي بالكامل، مع إعاقة فرق الصيانة عن التدخل السريع بسبب تشابك وتشويه المسارات.

- إهدار المال العام: إستهلاك طاقة غير مدفوعة يستنزف موارد الدولة وميزانية تطوير الشبكات التي يستفيد منها الجميع.

 صلاحيات الضبطية القضائية وشرطة الكهرباء

- التفتيش المفاجئ: حق دخول المواقع والسرادقات والمحلات التجارية لفحص التوصيلات والتأكد من وجود تصاريح رسمية وإيصالات سداد.

- قطع التيار فوراً: إزالة الوصلات العشوائية وغير الآمنة في الحال ومصادرة الكابلات المستخدمة في المخالفة لمنع إستمرار الخطر.

- تحرير المحاضر بالموقع: إثبات حالة المخالفة وحساب الأحمال بشكل تقديري دقيق لضمان تحصيل مستحقات الدولة.

- الإحالة للنيابة: تحويل المحاضر مباشرة إلى النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة دون تهاون.

 ثانياً: البديل الرسمي والآمن 

هناك مسار رسمي وآمن لا يستغرق وقتاً لحماية الأرواح والممتلكات طوال فترة الحدث:

- التقدم بالطلب: توجه إلى مقر هندسة الكهرباء التابع لها موقع المناسبة قبل الموعد بـ 48 ساعة على الأقل.

- تقديم المستندات: (بطاقة الرقم القومي  - تحديد موقع ونوع المناسبة بالضبط - موافقة الجهة الإدارية كالحي أو مجلس المدينة).

- سداد الرسوم: يتم حساب قيمة الإستهلاك التقديري بناءً على مدة المناسبة وحجم الأحمال، وتُسدد رسوم "ممارسة مؤقتة" وتحصل على إيصال رسمي.

- التنفيذ الفني الآمن: تقوم فرق الصيانة بهندسة الكهرباء بإرسال فني متخصص يتولى ربط الكابلات وعزلها وتأمينها هندسياً لضمان سلامة الجميع طوال فترة المناسبة

الطاقة المتجددة وزارة الكهرباء أعمدة الإنارة

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