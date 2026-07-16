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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد زيادة أسعار الكهرباء لهذه الفئات.. راجعوا ساعة العداد في هذا التوقيت

عداد الكهرباء
عداد الكهرباء
وفاء نور الدين

قدمت وزارة الكهرباء عدة نصائح للفئات التي تتم تطبيق زيادة أسعار الكهرباء عليها طبقا لنظام "تسوية الذروة" ، والذي يفرض زيادة بنسبة 20% على سعر استهلاك الكيلووات خلال فترات ذروة الأحمال المرتفعة. 

ومن هذه النصائح ما يلي.. 

مراجعة ساعة العداد للتأكد من أن الوقت والتاريخ الداخلي للعداد مسبق الدفع مضبوطان بشكل صحيح لضمان  عدم المحاسبة  بسعر الذروة في أوقات خاطئة. حيث إن العدادات مسبقة الدفع مبرمجة داخلياً على قراءة الوقت؛ بمجرد دخول الساعة 7:30 مساءً، يبدأ العداد بتسجيل وتعديل سحب الرصيد بالقيمة المرتفعة آلياً، ثم يعود للسعر العادي بعد 11:30 ليلاً. 

 سعر الكهرباء في وقت الذروة 

تم تعديل قيمة الكيلووات المشمول بـ "تسوية الذروة" للأنشطة التجارية كثيفة الاستهلاك ليصبح 264 قرشاً (2.64 جنيه) بدلاً من 220 قرشاً في السابق (بزيادة الـ 20%).

الفئات المستهدفة بالتطبيق والتوقيت

- يطبق النظام الجديد فقط على الأنشطة التجارية التي يتجاوز استهلاكها الشهري 250 كيلوواط/ساعة.

-  تشمل المحال التجارية ، والمطاعم ، والمقاهي ، والورش ، والمكاتب ، والأكشاك وغيرها.

- نوع العدادات: يطبق إلكترونيًا وبأثر رجعي على كل من العدادات مسبقة الدفع (الكارت) والعدادات التقليدية (الفاتورة المرتبطة بالعداد الذكي).

2. التوقيت والمدد الزمنية لساعات الذروة

تحدد وزارة الكهرباء ساعات الذروة بواقع 4 ساعات يومياً، يرتفع خلالها الحمل على المحطات:

- فترة الذروة الصيفية: تبدأ من الساعة 7:30 مساءً وتستمر حتى الساعة 11:30 ليلاً.

- باقي ساعات اليوم: تُحسب بتعريفة المحاسبة العادية المقررة للشريحة التجارية دون أي مبالغ إضافية.

وتهدف هذه الآلية  لتخفيف الضغط الكبير على الشبكة القومية للكهرباء ودفع المنشآت الخدمية لإعادة تنظيم أوقات تشغيل أجهزتها الكثيفة وخاصة في فترات الصيف. 

نصائح  للمحلات التجارية

- ترحيل الأنشطة الثقيلة: تجنب تشغيل الأجهزة عالية السحب (مثل غسالات الأطباق التجارية، أفران الكهرباء، والمكواة البخارية) خلال الأربع ساعات الخاصة بالذروة.

- تخفيض الإضاءة الخارجية: قلل من استخدام كشافات الليد الكثيرة المخصصة لواجهات المحلات واللوحات الإعلانية بين المغرب ومنتصف الليل.

- التحكم بالتكييفات: أضبط تكييفات المحل أو المطعم على درجات حرارة معتدلة (مثل 24 أو 25 مئوية) لتفادي عمل الكومبريسور بأقصى طاقة له وقت ذروة الحرارة الخارجية مع سحب الكهرباء.

  • استبدال الإضاءة الداخلية: غيّر كافة لمبات المحل أو الورشة العادية بلمبات LED عالية الكفاءة وقليلة السحب لتقليل السحب الإجمالي طوال اليوم.
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