محمد هاني يوجه رسالة لسعد سمير بعد إعلان اعتزاله كرة القدم

وجه محمد هاني، لاعب النادي الأهلي رسالة للاعب سعد سمير بعد إعلان اعتزاله كرة القدم.

وكتب محمد هاني عبر حسابه على انستجرام: “تاريخ كبير وانجازات كبيرة وابن من ابناء النادي الأهلي المخلصين والمحبين كل التوفيق في خطواتك القادمة يا حبيبي”.

وكان قد أعلن سعد سمير نجم الأهلي السابق اعتزاله كرة القدم بعد رحلة طويلة حقق خلالها 26 بطولة خلال فترته مع الأحمر وسيراميكا كليوباترا.

وقال سعد سمير خلال تصريحات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : كنت أعلم أن هذه اللحظة آتية لا محالة، وكنت على يقين بأن لكل رحلة بداية ونهاية، لكنني لم أتخيل يومًا أن يكون وداع اللعبة التي عشت لأجلها بهذه الصعوبة.

وواصل : كرة القدم لم تكن بالنسبة لي مجرد مهنة أو وسيلة لتحقيق الأحلام، بل كانت حياتي كلها. على مستطيلها الأخضر تعلمت معنى المسؤولية، وبين جنباتها عرفت قيمة العمل والإصرار، وفي رحلتها وجدت حبًا صادقًا من جماهير منحتني أعظم ما في الحياة… حب الناس.

وأردف : اليوم أعلّق حذائي، وأستحضر من وجداني مشاعر الفخر والامتنان لكل لحظة عشتها داخل الملعب، ولكل قميص ارتديته بإخلاص وشرف، ولكل مدرب وزميل وإداري كان جزءًا من هذه الرحلة التي سأظل أعتز بها ما حييت.