قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول تحرك قانوني من مصطفى كامل بعد واقعة فيديو الشرقية المسرب
يورونيوز: كوشنر يدعو إلى تغيير جذري لآلية توزيع المساعدات في غزة
تأييد حبس متهمين 10 سنوات لاستيلائهما على عقارين من وقف شريف باشا الكبير
لقاء في توقيت حاسم.. رسائل عربية لمواجهة مخطط ابتلاع الضفة
الأرجنتين تحتج على عبور سفينة حربية بريطانية مياهها الإقليمية.. ولندن تنفي المخالفة
الأزهر يدين جريمة الطعن البشعة لمسلم في ولاية يوتا الأمريكية
الأرجنتين تخالف قوانين الفيفا عقب مباراة إنجلترا .. ماذا حدث؟
كيفية التوبة إلى الله من جميع الذنوب.. خالد الجندي يوضح الشروط
موعد إجازة المولد النبوي الشريف.. والإجازات المتبقية حتى نهاية 2026
لماذا يفقد بعض الأشخاص الوزن بسهولة بينما يعاني آخرون؟.. أعرف الأسباب الخفية
تهديدات مدى الحياة.. الشاباك والموساد يفرضان حماية دائمة لنتنياهو وزوجته وأبنائه
شوبير يكشف عن صفقة جديدة للنادي الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير: الزمالك يسابق الزمن لحل أزمة نداي قبل 25 يوليو

إبراهيما نداي
إبراهيما نداي
سارة عبد الله

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن آخر تطورات ملف مستحقات السنغالي إبراهيما نداي لدى نادي الزمالك، مؤكدًا أن الإدارة ستبدأ التواصل مع اللاعب خلال الساعات المقبلة للتوصل إلى تسوية مالية.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: ''الزمالك هيتواصل مع إبراهيما نداي النهاردة أو بكرة، لتسوية مستحقاته ووضع جدولة في فترة زمنية محددة علشان ياخد فلوسه، اللي هي كام؟ مليون و772 ألف دولار".

وتابع: "الزمالك مطالب بحل هذه القضية قبل يوم 25 يوليو علشان ياخد الرخصة، طيب اتحلت مبروك عليه الرخصة، طيب لو متحلتش الزمالك مش هيشارك في البطولة الأفريقية، قولاً واحدًا .. وبكرر تاني اللي قولته قبل كده وهقولك عليه تاني الزمالك هيخلص كل أزماته قبل 25 يوليو، ومن أسباب بيع حسام عبد المجيد فلوسه هتيجي من بره بره لحل أزمة من اللي على النادي''.

وتعود الأزمة إلى حصول نداي على حكم بأحقيته في الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة، وهو ما تسبب في إيقاف القيد على الزمالك ضمن القضايا الموقعة على النادي. وتسعى الإدارة البيضاء للتوصل إلى حل نهائي مع اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وكشفت مصادر داخل النادي أن قيمة مستحقات نداي وصلت إلى مليون و772 ألفًا و386 دولارًا، بالإضافة إلى 460 ألفًا و734 جنيهًا مصريًا، وفقًا للأحكام الصادرة حتى 2 يوليو 2026.

وكان الزمالك قدم عرضًا جديدًا للاعب من أجل التوصل إلى تسوية، حيث تمسك نداي بالحصول على جزء من مستحقاته والتنازل عن بعض البنود، مع رغبته في الحصول على المبلغ المتفق عليه دفعة واحدة وليس على أقساط.

الزمالك إبراهيما نداي أحمد شوبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الكهرباء

بدء تطبيق زيادة أسعار الكهرباء 4 ساعات يوميًا .. اعرف التفاصيل

عداد الكهرباء

بزيادة 44 قرشًا وتطبّق بأثر رجعي .. تفاصيل زيادة أسعار الكهرباء علي هذه الأماكن

وزير التربية والتعليم

التعليم للمعلمين : ترقبوا خبراً ساراً طال انتظاره

وزير التربية والتعليم

عقود ثابتة لمعلمي الحصة وتعديل الأساسي على 2026 | أمنيات المدرسين بشأن "خبر التعليم السار"

سعر الجنيه الذهب

نزل 1000 جنيه.. تراجع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

شحن عداد الكهرباء

الكهرباء لأصحاب العدادات مسبوقة الدفع : احذروا فخ كروت الشحن المعدلة

جروبات شاومينج

شاومينج ينشر أسئلة وإجابات امتحان الأحياء ثانوية عامة بعد 40 دقيقة من توزيعه|والتعليم تحقق

انجلترا وفرنسا

موعد مباراة إنجلترا وفرنسا لتحديد المركز الثالث في كأس العالم 2026

ترشيحاتنا

إسبانيا

قبل نهائي كأس العالم 2026.. تاريخ مواجهات الأرجنتين وإسبانيا

إبراهيما نداي

شوبير: الزمالك يسابق الزمن لحل أزمة نداي قبل 25 يوليو

احمد شوبير

شوبير: ميسي ظاهرة خارقة مش طبيعية أبدًا ومصر أفضل فريق واجه الأرجنتين

بالصور

لماذا يفقد بعض الأشخاص الوزن بسهولة بينما يعاني آخرون؟.. أعرف الأسباب الخفية

أسباب خفية وراء خسارة البعض للوزن اكثر من الآخرين
أسباب خفية وراء خسارة البعض للوزن اكثر من الآخرين
أسباب خفية وراء خسارة البعض للوزن اكثر من الآخرين

تكثيف حملات رش الناموس والحشرات الطائرة بكافة مراكز ومدن وأحياء الشرقية

رش الناموس
رش الناموس
رش الناموس

التقديم السبت المقبل.. شروط الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية

شروط المعاهد الفنية الصحية الشرطية
شروط المعاهد الفنية الصحية الشرطية
شروط المعاهد الفنية الصحية الشرطية

توقيع اتفاقيات.. وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد انتهاء زيارته إلى تركيا

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

فيديو

صورة من الزيارة

توقيع اتفاقيات.. وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد انتهاء زيارته إلى تركيا

البن المغشوش

لا تنخدع بالعبوة.. علامات تكشف البن المغشوش قبل الشراء

كائنات فضائية داخل منزل جيمس فرانكو

كائنات فضائية داخل منزل جيمس فرانكو الممثل الأمريكي.. فيديوهات تثير الجدل

طبيب منتخب السنغال

وثائق رسمية تكشف التخصص الحقيقي لطبيب منتخب السنغال بالمونديال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد