شوبير: الزمالك يسابق الزمن لحل أزمة نداي قبل 25 يوليو

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن آخر تطورات ملف مستحقات السنغالي إبراهيما نداي لدى نادي الزمالك، مؤكدًا أن الإدارة ستبدأ التواصل مع اللاعب خلال الساعات المقبلة للتوصل إلى تسوية مالية.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: ''الزمالك هيتواصل مع إبراهيما نداي النهاردة أو بكرة، لتسوية مستحقاته ووضع جدولة في فترة زمنية محددة علشان ياخد فلوسه، اللي هي كام؟ مليون و772 ألف دولار".

وتابع: "الزمالك مطالب بحل هذه القضية قبل يوم 25 يوليو علشان ياخد الرخصة، طيب اتحلت مبروك عليه الرخصة، طيب لو متحلتش الزمالك مش هيشارك في البطولة الأفريقية، قولاً واحدًا .. وبكرر تاني اللي قولته قبل كده وهقولك عليه تاني الزمالك هيخلص كل أزماته قبل 25 يوليو، ومن أسباب بيع حسام عبد المجيد فلوسه هتيجي من بره بره لحل أزمة من اللي على النادي''.

وتعود الأزمة إلى حصول نداي على حكم بأحقيته في الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة، وهو ما تسبب في إيقاف القيد على الزمالك ضمن القضايا الموقعة على النادي. وتسعى الإدارة البيضاء للتوصل إلى حل نهائي مع اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وكشفت مصادر داخل النادي أن قيمة مستحقات نداي وصلت إلى مليون و772 ألفًا و386 دولارًا، بالإضافة إلى 460 ألفًا و734 جنيهًا مصريًا، وفقًا للأحكام الصادرة حتى 2 يوليو 2026.

وكان الزمالك قدم عرضًا جديدًا للاعب من أجل التوصل إلى تسوية، حيث تمسك نداي بالحصول على جزء من مستحقاته والتنازل عن بعض البنود، مع رغبته في الحصول على المبلغ المتفق عليه دفعة واحدة وليس على أقساط.