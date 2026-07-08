الزمالك يسابق الزمن لإنهاء أزمة إبراهيما نداي قبل موعد الرخصة الأفريقية

يكثف مجلس إدارة نادي الزمالك تحركاته خلال الفترة الحالية من أجل إنهاء أزمة مستحقات السنغالي إبراهيما نداي، لاعب الفريق السابق، في ظل رغبة النادي في إغلاق هذا الملف والحصول على الرخصة الأفريقية للمشاركة في بطولات الاتحاد الأفريقي بالموسم الجديد.

وتعود الأزمة إلى حصول نداي على حكم بأحقيته في الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة، وهو ما تسبب في إيقاف القيد على الزمالك ضمن القضايا الموقعة على النادي. وتسعى الإدارة البيضاء للتوصل إلى حل نهائي مع اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وكشفت مصادر داخل النادي أن قيمة مستحقات نداي وصلت إلى مليون و772 ألفًا و386 دولارًا، بالإضافة إلى 460 ألفًا و734 جنيهًا مصريًا، وفقًا للأحكام الصادرة حتى 2 يوليو 2026.

وكان الزمالك قد قدم عرضًا جديدًا للاعب من أجل التوصل إلى تسوية، حيث تمسك نداي بالحصول على جزء من مستحقاته والتنازل عن بعض البنود، مع رغبته في الحصول على المبلغ المتفق عليه دفعة واحدة وليس على أقساط.

وتأتي تحركات الزمالك قبل انتهاء المهلة المحددة من جانب الاتحاد الأفريقي لتوفيق أوضاع الأندية، حيث يسعى النادي إلى إنهاء كافة الملفات العالقة لضمان استخراج الرخصة الأفريقية.