مفاجأة.. والد لامين يامال يكشف سبب غيابه عن دعم نجله في كأس العالم

كشف والد لامين يامال، نجم منتخب إسبانيا، السبب الحقيقي وراء عدم سفره إلى الولايات المتحدة لمساندة نجله خلال منافسات كأس العالم 2026، مؤكدًا أن حالته الصحية تمنعه من تحمل ضغوط المباريات.

وقال والد يامال: "أنا مصاب بالصرع، وأتناول عددًا كبيرًا من الأقراص يوميًا، وقد أتعرض لنوبة بسبب توتر الأعصاب والانفعال. قبل السفر يجب التفكير جيدًا؛ في نفسي، وفيه، وفي الموجودين حولي. قد أتسبب في مشكلات، لذلك من الأفضل أن أبقى في المنزل وأشاهده من هنا".

ويستعد منتخب إسبانيا لخوض مواجهة مرتقبة أمام منتخب الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026، بعدما نجح المنتخبان في بلوغ المباراة النهائية.

ومن المقرر أن تُقام المباراة يوم الأحد المقبل على ملعب "ميتلايف" بمدينة نيوجيرسي الأمريكية، في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

ويدخل منتخب الأرجنتين اللقاء بهدف الاحتفاظ بلقب كأس العالم، فيما يسعى المنتخب الإسباني إلى استعادة الكأس العالمية وإضافة لقب جديد إلى سجله.