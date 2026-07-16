حسام عبد المجيد على أعتاب بلغاريا.. تعرف على شروط الزمالك لاتمام الصفقة

اقترب حسام عبد المجيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من خوض أولى تجاربه الاحترافية في أوروبا بعدما توصل النادي إلى اتفاق مع لودوجوريتس البلغاري بشأن انتقال اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية مع استمرار المفاوضات حول بعض البنود التعاقدية النهائية.

الزمالك يحدد المقابل المالي

وافق الزمالك على بيع اللاعب مقابل 1.5 مليون يورو صافي يتم سدادها دفعة واحدة عقب توقيع العقود إلى جانب 300 ألف يورو كحوافز إضافية مرتبطة بإنجازات لودوجوريتس مثل التتويج بالدوري أو الكأس والمشاركة في البطولات الأوروبية.

كما تم الاتفاق على حصول الزمالك على 20% من قيمة إعادة بيع اللاعب مستقبلًا، لضمان الاستفادة من أي انتقال جديد خلال السنوات المقبلة.

الكشف الطبي يحسم الصفقة

أنهى حسام عبد المجيد إجراءات السفر إلى بلغاريا ومن المنتظر أن يخضع للكشف الطبي خلال الساعات المقبلة تمهيدا للإعلان الرسمي عن انضمامه إلى لودوجوريتس وإتمام إجراءات التعاقد بصورة نهائية.

بند جديد بطلب من الزمالك

ورغم الاتفاق على الجوانب المالية لا يزال الزمالك يتمسك بإضافة بند خاص يمنحه أولوية استعادة اللاعب حال تلقيه عرضا من أحد الأندية المصرية خلال فترة احترافه.

وينص المقترح على منح الزمالك مهلة 14 يوما لمعادلة أي عرض محلي يتلقاه اللاعب قبل السماح بإتمام انتقاله إلى أي نادي داخل مصر.

الزناري البديل الأقرب

وفي إطار الاستعداد لرحيل حسام عبدالمجيد استقر الجهاز الفني للزمالك على منح مصطفى الزناري العائد من الإعارة إلى البنك الأهلي فرصة لإثبات نفسه وتعويض غياب المدافع الدولي خلال الموسم الجديد.

ويأتي هذا القرار ضمن خطة النادي للحفاظ على التوازن الدفاعي مع استمرار البحث عن تدعيمات أخرى إذا دعت الحاجة استعدادا للمنافسة في البطولات المحلية والقارية.