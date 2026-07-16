قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجأة.. والد لامين يامال يكشف سبب غيابه عن دعم نجله في كأس العالم
الجريدة الرسمية تنشر قرارا بنقل تبعية "معلومات قطاع الأعمال العام" لمجلس الوزراء مباشرة
الزمالك يتسلم رسميا أرض حدائق أكتوبر
ليلة غامضة تقلب كل شيء… ماذا حدث لـ جيدا منصور في مسلسل تحت السن؟
الزمالك يعلن تسلمه خطاب التخصيص الرسمي للأرض الجديدة للنادي بحدائق أكتوبر
أخبار التوك شو| استقرار الذهب والطقس والعملات..الحكومة تستعد لمؤتمر تطوير الإعلام
هبوط أسعار الذهب.. عيار 21 يتراجع 30 جنيهًا والأوقية بـ4033 دولارًا
تطور خطير.. إيران تطلب من الحوثيين إغلاق مضيق باب المندب
التقديم السبت المقبل.. شروط الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية
الإسترليني يحلق قرب أعلى مستوى مع تراجع المخاوف المالية في بريطانيا
اتحاد الكرة يفتح باب الترشح لعضوية رابطة أندية القسم الأول 18 يوليو الجاري
عقود ثابتة لمعلمي الحصة وتعديل الأساسي على 2026 | أمنيات المدرسين بشأن "خبر التعليم السار"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسام عبد المجيد على أعتاب بلغاريا.. تعرف على شروط الزمالك لاتمام الصفقة

حسام عبد المجيد
حسام عبد المجيد
منتصر الرفاعي

اقترب حسام عبد المجيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من خوض أولى تجاربه الاحترافية في أوروبا بعدما توصل النادي إلى اتفاق مع لودوجوريتس البلغاري بشأن انتقال اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية مع استمرار المفاوضات حول بعض البنود التعاقدية النهائية.

الزمالك يحدد المقابل المالي

وافق الزمالك على بيع اللاعب مقابل 1.5 مليون يورو صافي يتم سدادها دفعة واحدة عقب توقيع العقود إلى جانب 300 ألف يورو كحوافز إضافية مرتبطة بإنجازات لودوجوريتس مثل التتويج بالدوري أو الكأس والمشاركة في البطولات الأوروبية.

كما تم الاتفاق على حصول الزمالك على 20% من قيمة إعادة بيع اللاعب مستقبلًا، لضمان الاستفادة من أي انتقال جديد خلال السنوات المقبلة.

الكشف الطبي يحسم الصفقة

أنهى حسام عبد المجيد إجراءات السفر إلى بلغاريا ومن المنتظر أن يخضع للكشف الطبي خلال الساعات المقبلة تمهيدا للإعلان الرسمي عن انضمامه إلى لودوجوريتس وإتمام إجراءات التعاقد بصورة نهائية.

بند جديد بطلب من الزمالك

ورغم الاتفاق على الجوانب المالية لا يزال الزمالك يتمسك بإضافة بند خاص يمنحه أولوية استعادة اللاعب حال تلقيه عرضا من أحد الأندية المصرية خلال فترة احترافه.

وينص المقترح على منح الزمالك مهلة 14 يوما لمعادلة أي عرض محلي يتلقاه اللاعب قبل السماح بإتمام انتقاله إلى أي نادي داخل مصر.

الزناري البديل الأقرب

وفي إطار الاستعداد لرحيل حسام عبدالمجيد استقر الجهاز الفني للزمالك على منح مصطفى الزناري العائد من الإعارة إلى البنك الأهلي فرصة لإثبات نفسه وتعويض غياب المدافع الدولي خلال الموسم الجديد.

ويأتي هذا القرار ضمن خطة النادي للحفاظ على التوازن الدفاعي مع استمرار البحث عن تدعيمات أخرى إذا دعت الحاجة استعدادا للمنافسة في البطولات المحلية والقارية.

حسام عبد المجيد لودوجوريتس البلغاري نادي الزمالك الزمالك مصطفى الزناري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الكهرباء

بدء تطبيق زيادة أسعار الكهرباء 4 ساعات يوميًا .. اعرف التفاصيل

عداد الكهرباء

بزيادة 44 قرشًا وتطبّق بأثر رجعي .. تفاصيل زيادة أسعار الكهرباء علي هذه الأماكن

وزير التربية والتعليم

التعليم للمعلمين : ترقبوا خبراً ساراً طال انتظاره

جروبات شاومينج

شاومينج ينشر أسئلة وإجابات امتحان الأحياء ثانوية عامة بعد 40 دقيقة من توزيعه|والتعليم تحقق

شحن عداد الكهرباء

الكهرباء لأصحاب العدادات مسبوقة الدفع : احذروا فخ كروت الشحن المعدلة

انجلترا وفرنسا

موعد مباراة إنجلترا وفرنسا لتحديد المركز الثالث في كأس العالم 2026

امتحان الأحياء ثانوية عامة 2026

نموذج إجابة امتحان الأحياء ثانوية عامة 2026 .. راجع إجاباتك

تحذير عاجل لأصحاب عدادات الكهرباء مسبقة الدفع.. ابتعد عن كروت الشحن هذه

تحذير عاجل لأصحاب عدادات الكهرباء مسبقة الدفع.. ابتعد عن كروت الشحن هذه

ترشيحاتنا

حسام حسن

بعد خسارة إنجلترا.. خالد طلعت يبرئ حسام حسن من انتقادات مباراة الأرجنتين

حمزة عبد الكريم

حمزة عبد الكريم يمنح برشلونة عائدًا ماليًا من مشاركته مع منتخب مصر

مروان عطية

مروان عطية يعتذر بعد تصريحاته عن ضغوط لاعبي الكرة: لم أقصد التقليل من تعب الناس

بالصور

التقديم السبت المقبل.. شروط الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية

شروط المعاهد الفنية الصحية الشرطية
شروط المعاهد الفنية الصحية الشرطية
شروط المعاهد الفنية الصحية الشرطية

توقيع اتفاقيات.. وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد انتهاء زيارته إلى تركيا

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

مباراة الأرجنتين وإسبانيا.. موعد نهائي كأس العالم 2026

موعد نهائي كأس العالم2026
موعد نهائي كأس العالم2026
موعد نهائي كأس العالم2026

ضبط 9 أطنان دقيق بلدي مدعم قبل إعادة تدويرها وبيعها للمخابز السياحية بالشرقية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

فيديو

صورة من الزيارة

توقيع اتفاقيات.. وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد انتهاء زيارته إلى تركيا

البن المغشوش

لا تنخدع بالعبوة.. علامات تكشف البن المغشوش قبل الشراء

كائنات فضائية داخل منزل جيمس فرانكو

كائنات فضائية داخل منزل جيمس فرانكو الممثل الأمريكي.. فيديوهات تثير الجدل

طبيب منتخب السنغال

وثائق رسمية تكشف التخصص الحقيقي لطبيب منتخب السنغال بالمونديال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد