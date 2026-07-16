وكيل "سياحة النواب": مبادرة "يلا الساحل" نموذج لتعزيز فكرة ترويج المناطق السياحية داخليا وخارجيا

أشاد وكيل لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب النائب عمرو درويش بإطلاق مبادرة "يلا الساحل" مع بداية الموسم الصيفي هذا العام، مؤكدا أن مبادرة "يلا الساحل" نموذج لتعزيز فكرة ترويج لأبرز المقاصد السياحية والاستثمارية في منطقة البحر المتوسط داخليا وخارجيا.

وقال النائب درويش - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن فكرة مبادرة "يلا الساحل" أطلقت لتتماشى مع رؤية الدولة لتنمية منطقة الساحل الشمالي والمناطق المجاورة وخصوصا مدينة العلمين الجديدة، مشددا على ضرورة تبني رؤية وطنية لتعزيز المناطق السياحية التي تنعم بها الدولة المصرية.

وأضاف أن مبادرة "يلا الساحل" تمثل نموذجًا فريدا لمفهوم جديد لتجربة استغلال موسم الصيف في هذه المنطقة الحيوية على ساحل البحر المتوسط، موضحا أن المبادرة تحتوي على تنظيم 12 أسبوعًا متواصلة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والتجارب المتنوعة التي تغطي مختلف مدن الساحل الشمالي مما يجعلها قادرة على الترويج السياحي والاستثماري المطلوب.

ونوه إلى أن مبادرة "يلا الساحل" أطلقت بأسلوب علمي وتكنولوجي يواكب العصر الحديث وبما يتماشى مع متطلبات السائح العصري سواء من داخل مصر أو خارجها ، موضحا أن إطلاق تطبيق TELLR، الذي يهدف إلى توفير تجربة رقمية متكاملة لزوار الساحل، ضمن المبادرة تتيح للزائر معلومات عن الفعاليات والأنشطة والخدمات المختلفة، مما يمثل نقلة نوعية في فكرة الترويج السياحي.

ورأى وكيل لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب أن الدولة المصرية نجحت في استغلال مشوار المنتخب الوطني لكرة القدم في منافسات كأس العالم، مشيرا إلى أن مراسم استقبال المنتخب سواء الشعبية أو الرسمية في مدينة العلمين الجديدة كانت نموذج لترويج مدينة العلمين الجديدة.

وشدد على ضرورة تكاتف الجهود والتنسيق المشترك بين كافة القطاعات والجهات المعنية لاستمرار استغلال الرياضة وخصوصا منتخب كرة القدم في عملية واستراتيجية الترويج السياحي والاستثماري في مناطق مصر كلها وخصوصا السياحية، لافتا إلى ضرورة وضع آلية لتعزيز الترويج السياحي خلال العام وليس الصيف فقط لأن مصر لديها من الإمكانات والمقاصد السياحية على طول العام