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سحب عداد الكهرباء .. لاتترك الشقة مغلقة دون شحن
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سحب عداد الكهرباء .. لاتترك الشقة مغلقة دون شحن

عداد الكهرباء
عداد الكهرباء
وفاء نور الدين

يضطر البعض  للسفر  وترك الشقة مغلقة ومتروكة لشهور دون استهلاك أو شحن كارت الكهرباء وهذا يؤدي إلى.. 

1. خصم مقابل خدمة العملاء:

حتى لو كان استهلاكك "صفر كيلووات"، هناك خصم مالي إجباري يفرضه القانون شهرياً يسمى "مقابل خدمة العملاء". هذا الخصم يتم جدولته برمجياً داخل الكارت، ويتحدد قيمته بناءً على آخر شريحة إستهلاك كنت عليها قبل إغلاق الشقة.

2. خصم القسط الشهري للعداد

إذا كنت قد ركبت العداد حديثاً بنظام التقسيط على شحن الكارت، فإن قيمة القسط الشهري تُخصم بشكل تلقائي وثابت أول كل شهر، بغض النظر عن كون الشقة مفتوحة أو مغلقة، وبغض النظر عن وجود رصيد من عدمه.

3. تراكم الديون و"الشحن بالسالب"

عند نفاد الرصيد تماماً، لا يتوقف العداد عن احتساب (خدمة العملاء + الأقساط)، بل يقوم النظام الداخلي بتسجيل هذه المبالغ كـ "ديون مؤجلة بالسالب". فور عودتك ووضع الكارت في ماكينة الشحن بمبلغ (مثلاً 200 جنيه)، قد تفاجأ بأن الرصيد المتبقي لك هو "صفر" أو بضعة جنيهات لأن العداد سحب المديونية المتراكمة فوراً.

4. تلف وسقوط بطارية العداد الداخلية:

البطارية الداخلية مسؤولة عن تشغيل شاشة العداد وحفظ البيانات عند إنقطاع التيار. الغياب الطويل بدون نبضات شحن يؤدي لتفريغ البطارية تماماً وتلفها، مما يتطلب إستبدالها داخل الشركة برسم مالي، وإذا تلفت تماماً قد تفقد الذاكرة الرقمية للإستهلاك وتدخل في فحص فني معقد.

5. الإدراج الآلي في "قائمة الاشتباه" بالسرقة:

أنظمة التوزيع الحديثة بالشركات مربوطة بسجل شحن إلكتروني. عندما يقرأ السيستم "صفر استهلاك" وصفر "عمليات شحن" لمدة 3 أشهر متتالية، يضع الذكاء الإصطناعي للشركة شقتك في قائمة "مستهدفي التفتيش"، لشبهة قيامك بفك العداد وتوصيل تيار مباشر "من وراء العداد" طوال فترة غيابك.

6. فسخ التعاقد القانوني وسحب العداد

بموجب اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء، يحق للشركة بعد مرور 3 إلى 6 أشهر من عدم الشحن أو الاستهلاك، وبدون تقديم عذر رسمي، رفع العداد نهائياً وفصل الكابلات واعتبار العقد مفسوخاً. لإعادة الكهرباء، ستعامَل معاملة "مشترك جديد" وتدفع قيمة مقايسة وعداد جديدين بأسعار اليوم الحالية.

  خطوات لحماية العداد 

- شحن الكارت قبل السفر: التأكد من وجود رصيد كافٍ في العداد مسبق الدفع لتغطية الخصومات والرسوم الثابتة طوال فترة الغياب.

- فصل الأجهزة الحساسة: فصل جميع الأجهزة الكهربائية لحمايتها من تقلبات التيار ولتجنب أي إستهلاك وهمي يؤدي لنفاد الرصيد.

- ترك حمل بسيط: ينصح البعض بإبقاء لمبة موفرة للطاقة مضاءة أو جرس الباب يعمل لضمان وجود إستهلاك بسيط يثبت نشاط العداد وعدم تراكم قراءات صفرية.

- الإبلاغ الرسمي: طلب "شقة مغلقة" : توجه لخدمة العملاء بفرع الشركة وقدم طلباً رسمياً يفيد بغلق الشقة للسفر. هذا الطلب يحميك قانونياً ويمنع لجان التفتيش من تحرير محاضر غيابية ضدك.

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