الجيش اللبناني يواصل انتشاره في الجنوب ويدعو الأهالي لعدم التوجه إلى زوطر الغربية

أعلنت قيادة الجيش اللبناني أن الوحدات العسكرية تواصل تنفيذ مهماتها وانتشارها في المناطق الجنوبية، بما في ذلك بلدتا فرون في قضاء بنت جبيل، وصريفا في قضاء صور؛ وذلك في إطار تنفيذ الخطط الأمنية والعسكرية المعتمدة.

وأوضحت، في بيان، أن المتابعة مستمرة مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان (MCG4L)؛ تمهيدا لبدء انتشار الجيش في بلدة زوطر الغربية بقضاء النبطية، فور انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من البلدة.

ودعت قيادة الجيش اللبناني، المواطنين، إلى عدم التوجه إلى بلدة زوطر الغربية في الوقت الراهن، والالتزام بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة، حفاظاً على سلامتهم إلى حين استكمال إجراءات الانتشار.