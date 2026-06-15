من الاتصالات إلى القمم.. محطات وزيارات صنعت الشراكة المصرية الإماراتية

يستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك في إطار الزيارة الأخوية التي يجريها الرئيس الإماراتي إلى مصر، حيث من المقرر أن يعقد الرئيسان جلسة مباحثات تتناول سبل دفع وتعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، فضلًا عن التشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وتُظهر العلاقات بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة نمطًا فريدًا من التواصل السياسي والدبلوماسي المستمر بين قيادتي البلدين، حيث لم تنقطع اللقاءات والزيارات والاتصالات على مدار سنوات طويلة، بما يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين وتناميها بشكل متسارع في مختلف الملفات.

وفيما يلي رصد كامل ومفصل للزيارات واللقاءات والاتصالات بين الجانبين دون حذف، بما يعكس كثافة الحراك السياسي والدبلوماسي بين القاهرة وأبوظبي:

زيارات ولقاءات واتصالات (2026)

5 مايو 2026: اتصال هاتفي بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان تناول إدانة مصر للعدوان على الإمارات والتأكيد على التضامن الكامل.

9 فبراير 2026: زيارة الرئيس السيسي إلى أبوظبي في زيارة أخوية لبحث التطورات الإقليمية وتعزيز الاستثمارات.

19 مارس 2026: زيارة الرئيس السيسي لأبوظبي ضمن جولة خليجية للتأكيد على التضامن مع الإمارات.

مايو 2026: اتصال هاتفي جديد بين الجانبين للتأكيد على أمن الخليج والتنسيق المشترك.

عام 2025

أغسطس 2025: لقاء أخوي بين السيسي ومحمد بن زايد في مطار العلمين.

يونيو 2025: زيارة الرئيس السيسي إلى أبوظبي لبحث العلاقات الثنائية وملف غزة.

29 سبتمبر 2025: استقبال السيسي لمحمد بن زايد في مصر في زيارة أخوية.

25 أغسطس 2025: زيارة محمد بن زايد إلى مصر لعدة أيام.

19 يوليو 2025: برقية تهنئة من السيسي بمناسبة يوم عهد الاتحاد الإماراتي.

4 يونيو 2025: استقبال محمد بن زايد للسيسي في أبوظبي واجتماعات موسعة.

22 مارس 2025: استقبال السيسي لمحمد بن زايد في مصر.

عام 2024

18 نوفمبر 2024: لقاء السيسي مع الشيخ خالد بن محمد بن زايد على هامش قمة G20 بالبرازيل.

3 أكتوبر 2024: حضور السيسي ومحمد بن زايد احتفال تخريج دفعات الكليات العسكرية.

1 أغسطس 2024: زيارة محمد بن زايد إلى مصر في العلمين الجديدة.

31 مايو 2024: لقاء السيسي مع محمد بن زايد على هامش منتدى التعاون العربي الصيني في بكين.

9 مايو 2024: برقية عزاء من السيسي في وفاة الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد.

2 مايو 2024: برقية عزاء في وفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان.

عام 2023

9 أكتوبر 2023: اتصال هاتفي بين السيسي ومحمد بن زايد حول تطورات القضية الفلسطينية.

5 أغسطس 2023: زيارة محمد بن زايد إلى مصر واستقباله من السيسي.

عام 2022

18 يناير 2023 (قمة 2022 الخليجية): مشاركة السيسي في قمة أبوظبي.

10 نوفمبر 2022: زيارة محمد بن زايد لمصر خلال COP27.

27 أكتوبر 2022: زيارة محمد بن راشد آل مكتوم لمصر.

21 أغسطس 2022: زيارة محمد بن زايد إلى مصر.

14 مايو 2022: زيارة السيسي لأبوظبي لتقديم العزاء في الشيخ خليفة بن زايد.

13 مايو 2022: نعي السيسي للشيخ خليفة بن زايد.

25 أبريل 2022: زيارة مشتركة مع الأردن في مصر.

25 مارس 2022: لقاء رباعي في العقبة.

21 مارس 2022: زيارة محمد بن زايد إلى مصر.

26 يناير 2022: زيارة السيسي إلى الإمارات.

عام 2021

4 ديسمبر 2021: تهنئة السيسي للإمارات بالعيد الوطني.

3 يوليو 2021: مشاركة محمد بن زايد في افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية.

23 أبريل 2021: زيارة محمد بن زايد إلى مصر.

16 ديسمبر 2020: استقبال السيسي لمحمد بن زايد في القاهرة.

21 سبتمبر 2020: اتصال هاتفي بين الجانبين.

2019 – 2020

15 يناير 2020: مشاركة محمد بن زايد في افتتاح قاعدة برنيس.

14 نوفمبر 2019: زيارة السيسي إلى أبوظبي.

16 مايو 2019: زيارة محمد بن زايد إلى مصر.

27 مارس 2019: استقبال السيسي لمحمد بن زايد.

2018 – 2017

13 ديسمبر 2018: اتصال هاتفي بين القيادتين.

3 ديسمبر 2018: اتصال تهنئة بالعيد الوطني.

7 أغسطس 2018: استقبال السيسي لمحمد بن زايد.

2 أبريل 2018: اتصال تهنئة بفوز السيسي.

30 يناير 2018: اتصال عزاء.

27 نوفمبر 2017: اتصال تعزية في حادث مسجد الروضة.

25 سبتمبر 2017: زيارة السيسي للإمارات.

19 يونيو 2017: زيارة محمد بن زايد لمصر.

3 مايو 2017: زيارة السيسي للإمارات.

10 أبريل 2017: اتصال تعزية في أحداث الكنائس.

2 ديسمبر 2016: زيارة السيسي للإمارات.

2016 – 2015

28 نوفمبر 2016: اتصال عزاء.

10 نوفمبر 2016: زيارة محمد بن زايد إلى مصر.

25 مايو 2016: استقبال السيسي لمحمد بن زايد.

21 مايو 2016: اتصال عزاء في طائرة مصر للطيران.

25 أبريل 2016: اتصال تهنئة بعيد تحرير سيناء.

22 أبريل 2016: جولة مشتركة في العاصمة الإدارية.

21 أبريل 2016: زيارة محمد بن زايد إلى مصر.

16 أبريل 2016: استقبال رسمي في القاهرة.

27 أكتوبر 2015: مباحثات ثنائية.

2 أكتوبر 2015: اتصال هاتفي.

25 أغسطس 2015: استقبال السيسي لمحمد بن زايد.

9 يونيو 2015: لقاء رسمي في القاهرة.

18 يناير 2015: زيارة السيسي للإمارات.

2014 – 2018

27 مارس 2019: إشادة متبادلة بمكانة العلاقات الثنائية.

2014 – 2018: سلسلة لقاءات واتصالات مستمرة بين الجانبين في مختلف القمم والفعاليات الدولية.

ويكشف هذا الرصد الشامل أن العلاقات بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة لم تكن علاقات موسمية أو دبلوماسية تقليدية، بل مسار تراكمي مستمر من الزيارات والاتصالات واللقاءات المباشرة، يعكس مستوى غير مسبوق من التنسيق السياسي والاستراتيجي بين البلدين.

كما تؤكد كثافة التحركات بين عبد الفتاح السيسي ومحمد بن زايد آل نهيان أن العلاقة بين القاهرة وأبوظبي انتقلت إلى نموذج شراكة متكامل يقوم على التشاور الدائم والتنسيق المستمر في مختلف القضايا الإقليمية والدولية.