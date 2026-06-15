مصير أقطاي عبد الله.. تواصل مع هادي خشبة

أكد الإعلامي هاني حتحوت، حدوث تواصل بين هادي خشبة، المدير الرياضي لأهلي طرابلس مع أقطاي عبد الله، مهاجم إنبي، لبحث إمكانية ضمه خلال الصيف الجاري.



وأوضح حتحوت في تصريحات عبر برنامجه على قناة "modern mti" فإن أقطاي عبد الله رفض فكرة الانتقال إلى الدوري الليبي حتى الآن.



وأشار إلى أن اللاعب يفضل الانتظار لحين اتضاح موقف أندية القمة في الدوري المصري وإمكانية الانضمام إلى أحدها خلال فترة الانتقالات الحالية.



واختتم أنه في حال عدم وصول عرض من أندية القمة تزداد فرص انتقال اللاعب إلى أهلي طرابلس خلال الميركاتو الجاري.