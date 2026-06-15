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صندوق خشبي وصبة خرسانية.. تفاصيل العثور على جثمان أم أخفى نجلها خبر وفاتها 4 أشهر للاستيلاء على معاشها بالإسكندرية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

صندوق خشبي وصبة خرسانية.. تفاصيل العثور على جثمان أم أخفى نجلها خبر وفاتها 4 أشهر للاستيلاء على معاشها بالإسكندرية

تفاصيل العثور على جثمان أم أخفى نجلها خبر وفاتها 4 أشهر للاستيلاء على معاشها بالإسكندرية
تفاصيل العثور على جثمان أم أخفى نجلها خبر وفاتها 4 أشهر للاستيلاء على معاشها بالإسكندرية
أحمد بسيوني

واقعة صادمة أثارت حالة واسعة من الدهشة بين المواطنين، بعدما انتهى لغز اختفاء سيدة مسنة استمر لأشهر طويلة بالعثور على جثمانها داخل شقتها السكنية بمنطقة المنتزه، في واقعة كشفت التحريات أن الدافع وراءها كان الاستيلاء على المعاش الشهري الخاص بها وزوجها المتوفى.

واقعة اختفاء سيدة مسنة بالاسكندرية

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية معلومات بشأن اختفاء سيدة مسنة منذ عدة أشهر، وسط شكوك حول الروايات التي كان يرددها نجلها لأقاربها وأفراد أسرتها بشأن مكان وجودها.

ووفق التحريات، اعتاد الابن إبلاغ أشقائها وأقاربها بأنها تزوجت وغادرت مع زوجها إلى مكان غير معلوم، كما كان يمنع أي شخص من التواصل معها أو رؤيتها خلال الأشهر الأخيرة.

صندوق خشبي كبير داخل صالة المنزل

وعلى الفور، بدأت الأجهزة الأمنية في تكثيف تحرياتها لكشف حقيقة الواقعة، وانتقلت قوة من رجال المباحث إلى محل إقامة السيدة بمنطقة المنتزه، حيث تبين أنها كانت تعيش برفقة نجلها داخل الشقة محل البلاغ.

وخلال تفتيش الشقة، عثر رجال المباحث على صندوق خشبي كبير داخل صالة المنزل، وقد جرى تغطيته بصبة خرسانية، وبمواجهة نجل السيدة بما أسفرت عنه التحريات، أقر بأن الجثمان الموجود داخل الصندوق يعود لوالدته.

الوفاة طبيعية 

واعترف المتهم خلال التحقيقات بأن والدته توفيت وفاة طبيعية قبل أسبوع من حلول شهر رمضان الماضي، إلا أنه تعمد إخفاء وفاتها وعدم استخراج شهادة وفاة، حتى يتمكن من الاستمرار في صرف معاشها ومعاش والده المتوفى، واللذين يبلغ إجماليهما نحو 22 ألف جنيه شهريًا.

شهود عيان: أبنها قالنا اتجوزت 

قال عدد من أهالي المنطقة إن السيدة المسنة كانت معروفة بين الجيران بحسن الخلق والهدوء، إلا أنهم لم يشاهدوها منذ فترة طويلة، وعندما كانوا يسألون عنها كان نجلها يؤكد أنها غادرت للإقامة في مكان آخر بعد زواجها، وهو ما دفع الكثيرين إلى تصديق روايته في البداية.

وأضاف بعض الجيران أن غيابها المفاجئ أثار تساؤلات متكررة بين السكان، خاصة أنها اعتادت الظهور بشكل شبه يومي والتواصل مع المحيطين بها، مشيرين إلى أنهم أصيبوا بحالة من الصدمة عقب وصول قوات الأمن واكتشاف الجثمان داخل الشقة.

وأضافوا أن الواقعة أثارت حالة من الحزن والاستغراب بين الأهالي، مؤكدين أن الجميع ينتظر نتائج التحقيقات للكشف عن جميع ملابسات الواقعة.

النيابة العامة تباشر التحقيقات

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما باشرت النيابة العامة تحقيقاتها للوقوف على جميع ملابسات القضية، كما قررت انتداب الطب الشرعي لفحص الجثمان وبيان سبب الوفاة والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

وأثارت الواقعة صدمة كبيرة بين أهالي المنطقة، بعدما تحولت قصة اختفاء السيدة إلى واحدة من أغرب القضايا التي شهدتها محافظة الإسكندرية خلال الفترة الأخيرة، لتنتهي بكشف تفاصيل صادمة أخفى خلالها الابن حقيقة وفاة والدته لأشهر عدة طمعًا في الحصول على المعاش الشهري.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات.

واقعة اختفاء سيدة مسنة بالاسكندرية اختفاء سيدة مسنة بالاسكندرية الاسكندرية

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