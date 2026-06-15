القبض على المتهمين بالتعدي على سيدة وابنها في الإسكندرية.. هذه عقوبتهم بالقانون

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطعى فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر صاحبة الحساب من قيام بعض جيرانها بالتهجم على مسكنها والتعدي عليها ونجلها بالضرب بالإسكندرية .

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 6 يونيو تبلغ لقسم شرطة الدخيلة من صاحبة الحساب ( ربة منزل "مصابة بكدمة وخدوش متفرقة" – مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من قيام (موظف وسيدتين - مقيمين بذات الدائرة) بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها ، لخلافات بينهم حول الجيرة ولهو الأطفال.

تم ضبط المشكو فى حقهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة لذات الخلاف وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق .

عقوبة الضرب

وتنص المادة 236 من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

من ناحية أخرى، يكثف ضباط مباحث مركز طنطا بمحافظة الغربية من جهودهم لضبط الشاب المتهم في واقعة الاعتداء علي والديه داخل مسكنه بنطاق احدي القري بنطاق دائرة المركز.

تفاصيل الواقعة



كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك تناولوا مقطع فيديو تضمن أحداث الاعتداء للشاب علي أفراد أسرته بسبب خلافات اسرية.

تحرك أمني عاجل

وناشد رواد مواقع التواصل الإجتماعى رجال الداخلية بسرعه القاء القبض علي الابن العاق وعرضه علي جهات التحقيق.