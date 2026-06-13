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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بعد بلاغ والدها.. القبض على المتهم بضرب فتاة في الشرقية

المتهم
المتهم
إسلام دياب

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على فتاة بالضرب حال سيرها بأحد الشوارع بالشرقية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 30 / مايو المنقضى تبلغ لمركز شرطة بلبيس من والد المجنى عليها (مقيم بدائرة المركز) بتضرره من (عامل – مقيم بذات الدائرة) لقيامه بالتعدى على (نجلته سن 13) بالضرب إثر حدوث مشادة كلامية بينهما بسبب المزاح.

أمكن ضبط المشكو فى حقه فى حينه.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية مواقع التواصل الاجتماعي ضرب الشرقية

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