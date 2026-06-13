محكوم عليه إعدام غيابي.. إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ«خلية النزهة» الإرهابية

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، بعد قليل، إعادة إجراءات محاكمة متهم صدر ضده حكما غيابيا بالإعدام في القضية رقم 5449 لسنة 2025، جنايات النزهة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت و وائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات قيام المتهم بالاشتراك مع آخرين في أعمال الشغب والعنف والقتل، وصدر ضده حكما غيابيا بالإعدام بجلسة 8 فبراير 2015، وتقدم المتهم بعد القبض عليه بإعادة إجراءات لمحاكمته من جديد أمام الدائرة التي أصدرت حكمها الغيابي.