محاكمة 92 متهما بخلية النزهة الإرهابية.. اليوم

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم السبت محاكمة 92 متهما، في القضية رقم 20240 لسنة 2024 جنايات النزهة المعروفة بـ"خلية النزهة".



ووجه لبعض المتهمين تهم أمر إحالة المتهمين تهم تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما وجه لبعض المتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم باغراضها، ووجه لمتهمين تهم تمويل الإرهاب.