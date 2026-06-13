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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مرافعة الدفاع في محاكمة 62 متهما بـ خلية مدينة نصر الإرهابية.. بعد قليل

المستشار محمد السعيد الشربيني
المستشار محمد السعيد الشربيني

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، بعد قليل، مرافعة الدفاع في محاكمة 62 متهما، في القضية رقم 5604 لسنة 2025، جنايات مدينة نصر.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت و وائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون الفترة من عام 2002 وحتى 28 أبريل من عام 2024، المتهمون من الأول وحتى السادس تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات قيام المتهمين من السابع وحتى الأخير بالانضمام للجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيقها، ووجه لبعض المتهمين اتهامات بتمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية، ووجه لبعض المتهمين اتهامات بالتحريض على العنف عبر منشورات أذاعوها عبر حساباتهم الشخصية، والترويج لارتكاب جريمة إرهابية.

الدائرة الأولى إرهاب مجمع محاكم بدر محاكمة 62 متهما جنايات مدينة نصر خلية مدينة نصر

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