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المرافعة في محاكمة 15 متهما بخلية مدينة نصر الإرهابية.. اليوم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

المرافعة في محاكمة 15 متهما بخلية مدينة نصر الإرهابية.. اليوم

المستشار محمد السعيد الشربيني
المستشار محمد السعيد الشربيني
إسلام دياب

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم السبت، المرافعة في محاكمة 15 متهما، في القضية رقم 19632 لسنة 2024، جنايات مدينة نصر أول.

وقال أمر الإحالة، إنه في غضون الفترة من عام 2013، وحتى 4 يناير من عام 2020، المتهمون من الأول وحتى الخامس تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن أسس المتهم الأول وتولى متهمان آخران قيادة جماعة تعتنق أفكار تنظيم القاعدة الإرهابي.

وتابع أمر الإحالة: المتهمون من السادس وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين الأول والثاني ومن السادس وحتى الأخير تهم تمويل الإرهاب.

ووجه للمتهمين من الثالث وحتى الخامس تهمة التحريض والمساعدة في ارتكاب جناية تمويل الإرهاب، ووجه للمتهم الرابع حيازة سلاح تقليدي لاستعماله في ارتكاب جريمة إرهابية.

الدائرة الأولى إرهاب مجمع محاكم بدر إرهاب جماعة إرهابية خلية مدينة نصر

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