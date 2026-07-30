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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عايدة فهمي : لا أؤمن بفكرة نمبر وان لأن الفن لا يعرف رقمًا واحدًا

حلقة عايدة فهمي
حلقة عايدة فهمي

كشفت الفنانة عايدة فهمي العديد من كواليس مشوارها الفني ورؤيتها للوسط الفني، مؤكدة أنها لا تشعر بأنها حصلت على المكانة التي تستحقها رغم تاريخها الطويل، كما تحدثت عن علاقتها بعدد من النجوم، ورأيها في المسرح والدراما، وذلك خلال استضافتها في برنامج “ورقة بيضا” الذي تقدمه الإعلامية يمنى بدراوي عبر قناة النهار .

وقالت الفنانة عايدة فهمي  إنها لم تحصل على حقها الفني حتى الآن، مؤكدة أن ذلك لم يكن بسبب ظلم من أحد، وإنما نتيجة اختياراتها الشخصية، موضحة: “لم آخذ حقي الفني حتى الآن، لكن لا ألوم أحدًا، أنا التي اخترت أن أبتعد سنوات طويلة عن مناطق الشهرة والفلوس وأتفرغ للمسرح.”

وأكدت أن المسرح كان المدرسة الحقيقية التي صنعت شخصيتها الفنية، قائلة: “المسرح رباني قبل أن يعلمني التمثيل، علمني الالتزام واحترام الجمهور والكلمة، وكل ما وصلت إليه اليوم يرجع لوقوفي على خشبة المسرح.”

وأوضحت أن عشقها للمسرح جعلها تبتعد لفترات عن الدراما، مضيفة أنها لو عاد بها الزمن لكانت أكثر توازنًا بين المسرح والتلفزيون، لكنها لا تشعر بأي ندم على تلك التجربة.


مصطفى شعبان.. نجم بكل المقاييس

وتحدثت عايدة فهمي عن تعاونها مع الفنان أحمد مصطفى شعبان في مسلسل “درش”، مؤكدة أن نجاح الشخصية التي قدمتها كان مرتبطًا بالعلاقة الإنسانية بينهما داخل الكواليس.

وقالت: “سر نجاح الشخصية كان الكيمياء بيني وبين مصطفى شعبان، والحالة الجميلة اللي كانت بينا في الكواليس وصلت للجمهور.”

كما أشادت بشخصيته، مضيفة: “مصطفى شعبان نجم بكل المقاييس، مثقف جدًا، والكلام معاه في الكواليس كله قيمة وفكر، وليس مجرد أحاديث عابرة.”


رسالة إلى أحمد العوضي

وكشفت الفنانة عايدة فهمي عن رأيها في الفنان أحمد العوضي، مؤكدة أنه يمتلك قدرات تمثيلية كبيرة تستحق تقديمها في ألوان مختلفة.

وقالت: “أحمد العوضي ممثل مهم، وأتمنى يخرج من منطقة البطل الشعبي ويقدم شخصيات مختلفة، لأنه يملك إمكانيات أكبر من حصره في لون واحد.”


موقفها من “مسرح مصر”

وأبدت عايدة فهمي رأيها في تجربة “مسرح مصر”، مؤكدة أنها حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، لكنها لا تمثل المسرح الذي تؤمن به.

وأضافت: “مسرح مصر تجربة ترفيهية ناجحة وأسعدت الجمهور، لكن المسرح بالنسبة لي يجب أن يحمل رسالة بجانب الترفيه.”


رفضت أدوارًا جريئة

كما كشفت الفنانة القديرة أنها رفضت تقديم أدوار جريئة رغم أهمية بعضها، مؤكدة أن قرارها كان نابعًا من قناعاتها الشخصية.

وقالت: “رفضت أدوارًا مهمة لأنها لم تكن تشبهني، وكان عندي التزام داخلي تربيت عليه، ولم أستطع أن أقدم شيئًا لا أقتنع به.”


رأيها في مصطلح “نمبر وان”

وعن ظاهرة إطلاق لقب “نمبر وان”، أكدت عايدة فهمي أنها لا تؤمن بهذه الفكرة، مشيرة إلى أن الفن لا يمكن اختزاله في شخص واحد.

وأضافت: “لا أؤمن بفكرة نمبر وان، لأن الفن مليء بالنجوم، والنجاح الحقيقي هو الذي يمنحه الجمهور.”


رسالة إلى أشرف زكي

وفي ختام اللقاء، وجهت عايدة فهمي رسالة إلى نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، مشيدة بدوره الإنساني مع الفنانين.

وقالت: “أوصي الدكتور أشرف زكي أن يهتم بنفسه ويخفف من أعبائه، لأنه يقدم إنسانيات كبيرة للفنانين ولغيرهم، وربنا يحفظه ويخليه لنا.

عايدة فهمي الفنانة عايدة فهمي مصطفى شعبان أحمد العوضي

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