جمارك الإسكندرية: تحصيل 38.7 مليون جنيه من بيع سيارات وبضائع بالإسكندرية

نجحت مصلحة الجمارك المصرية برئاسة أحمد أموي في تحصيل مبلغ 38.7 مليون جنيه من مبيعات بضائع وسيارات متنوعة لصالح جمارك الإسكندرية.

كشف تقرير صادر عن مصلحة الجمارك المصرية، عن بيع تلك البضائع والسيارات عبر مزاد علني جرى تنظيمه اليوم بنادي متحف الحضارات بعين الصيرة؛ حيث تم عرض 14 لوطًا من البضائع والسيارات لصالح جمارك الإسكندرية؛ للبيع النهائي بقيمة 38.7 مليون جنيه.

قال التقرير إن البضائع كانت ضمن الرواكد المخزنة بالمنفذ الجمركي وكانت عبارة عن 5 لوطات سيارات بقيمة 6.08 مليون جنيه و 9 لوطات من البضائع بقيمة 32.623 مليون جنيه.

ويأتي ذلك في اطار تنفيذ التكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.