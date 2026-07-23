جمارك السلوم تضبط دراجات نارية بـ241.9 ألف جنيه

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك السلوم برئاسة أحمد الدقيقي المدير العام من ضبط عدد من التروسيكلات والسكوترات الكهربائية الأجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية وغيرها من القوانين واللوائح المنظمة.

فبناءا علي مذكرة إشتباه مقدمة من حسام إبراهيم حلاوة مأمور الفحص بالأشعة ومحمد صلاح زيدان مدير إدارة عمليات الفحص بالأشعة بوجود مؤشرات لا تتفق مع المشمول المدرج بمستندات البيان الجمركي صادر رقم ١١٨٧٩ لسنة ٢٠٢٦ ، بما يرجح وجود أصناف غير مُقر عنها بالبيان الجمركي ، وكذلك مذكرة معلومات من محمد بدر مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركى وعاصم رمضان رئيس قسم الأمن الجمركي بوجود تلاعب في مشمول نفس البيان الجمركي .

بالعرض على جمال نصر مدير إدارة الصادر بجمارك السلوم قرر تشكيل لجنة جمركية من ياسر رشدي مأمور الحركة و إسلام كامل مدير الحركة و محمد منير رئيس قسم التعريفة بحضور مقدمى الإخبارية لكشف مشمول الرسالة ، فتبين وجود ٦ تروسيكلات و ٢ سكوتر كهربائي والجميع منشأ أجنبي وغير مُدرجين بالبيان الجمركي والمستندات وغير خالصة الضرائب والرسوم .

وبلغ إجمالي الرسوم الجمركية والغرامات المستحقة حوالى ٢٤١ ألف و٨٨٠ جنيه .

قرر أحمد الدقيقي مدير عام جمرك السلوم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٧٢ لسنة ٢٠٢٦ .