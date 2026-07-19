غدًا.. بدء صرف مرتبات شهر يوليو بالزيادات الجديدة للموظفين.. تفاصيل

تبدأ وزارة المالية اعتباراً من صباح غد الإثنين 20-7-2026؛ في صرف أول مرتبات السنة المالية الجديدة لكل العاملين بالدولة ولمدة 5 أيام متصلة..

صرف مرتبات يوليو غدًا

وتستعد الوحدات الحسابية علي مستوى القطاعات الإدارية والخدمية والاقتصادية على مستوى الجمهورية؛ في صرف مرتبات شهر يوليو 2026 بالزيادات الجديدة التي أقرتها الحكومة بتفعيل الحد الأدني للأجور بواقع 8 آلاف جنيه شهريًا على الأقل.



وفقًا لقرارات وزارة المالية فإن ما يقارب من 5.4 مليون موظف على مستوى أكثر من 57 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة؛ ستتقاضي مرتباتها اعتبارًا من صباح غدا الإثنين حتي الأسبوع المقبل.

وتأتي تلك الإجراءات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بالعمل على بتحسين أوضاع العاملين بالحكومة.

أول مرتب في السنة المالية الجديدة

مع إقرار الحد الأدنى للأجور ستبدأ الحكومة ممثلة في وزارة المالية في صرف أول مرتبات السنة المالية الجديدة وهي من أول يوليو من كل عام.

موعد صرف المرتبات

وتبدأ وزارة المالية من خلال الوحدات الحسابية التابعة لقطاع المديريات المالية علي مستوي الوزارات والهيئات التابعة والمستقلة البالغ عددها 58 جهة في صرف رواتب العاملين لأول مرة من السنة المالية 2027/2026 الجديدة على مدار 5 أيام .

ومن المقرر أن يتم صرف المرتبات من الفترة 20 حتي 26 من يوليو الجاري، حيث تتضمن مواعيد الاستحقاق اعتبارا من الإثنين 20 من يوليو الجاري لمدة 4 أيام متصلة وحتي الخميس 23 من نفس الشهر علي أن يتم استكمالها يوم الأحد الموافق 26 يوليو 2026.

موعد صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة

بموجب اجراءات وزارة المالية فإن العاملين بالدولة سيتقاضون 8 آلاف جنيه بحد أدني وإقرار 12% علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لأصحاب القوانين والكوادر الخاصة.

كما ستتم زيادة الحافز الإضافي بمقدار 750 جنيهًا.

تفاصيل زيادات الأجور

الدرجة الوظيفية السادسة : 8800 جنيه.

الدرجة الوظيفية الخامسة : 9822 جنيهًا.

الدرجة الوظيفية الرابعة: 9934 جنيهًا

الدرجة الوظيفية الثالثة والثانية:10.5 ألف جنيه.

الدرجة الوظيفية الأولى: 11.054 ألف جنيه.

موعد إعلان زيادة المرتبات والمعاشات

الدرجات العليا: