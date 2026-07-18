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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة وقيمة الأجور لكل درجة

صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة وقيمة الأجور لكل درجة
صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة وقيمة الأجور لكل درجة
عبد الفتاح تركي

زيادة مرتبات يوليو .. تبدأ وزارة المالية صرف مرتبات شهر يوليو 2026 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة يوم 20 يوليو الجاري، متضمنة الزيادة الجديدة في الأجور التي يبدأ تطبيقها اعتبارًا من شهر يوليو، وتشمل رفع الحد الأدنى للدخل للعاملين بالدولة إلى 8 آلاف جنيه، إلى جانب العلاوات الدورية والحوافز الجديدة التي أعلنتها الوزارة، مع تحديث الحد الأدنى للأجور لجميع الدرجات الوظيفية.

ويزداد اهتمام العاملين في الجهاز الإداري للدولة خلال الفترة الحالية بمعرفة موعد صرف مرتبات يوليو 2026، وقيمة الزيادة الجديدة، والحد الأدنى للأجور بعد تطبيق الزيادات، بالإضافة إلى تفاصيل العلاوات والحوافز المقررة لمختلف الفئات، لذلك يستعرض هذا التقرير جميع البيانات الرسمية المعلنة دون تغيير أي أرقام أو معلومات.

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متى يتم صرف مرتبات شهر يوليو 2026 بالزيادة الجديدة؟

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أن صرف مرتبات شهر يوليو 2026 للعاملين بالدولة بالزيادة الجديدة سيبدأ يوم 20 يوليو الجاري.

وأوضح الوزير أن التكلفة الإجمالية لهذه الزيادة ترفع مخصصات الأجور بالموازنة إلى 822.8 مليار جنيه، مع استهداف ربط زيادة الأجور بتحسن الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

ما تفاصيل زيادة مرتبات يوليو 2026؟

أكد وزير المالية أنه سيتم رفع الحد الأدنى للدخل للعاملين بالدولة إلى 8 آلاف جنيه، إلى جانب تطبيق 12% من الأجر الوظيفي علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين.

كما تتضمن الحزمة زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ 77.5 مليار جنيه.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن حزمة الزيادات الجديدة التي يبدأ تطبيقها اعتبارًا من شهر يوليو الجاري، بهدف تحسين دخول العاملين في الجهاز الإداري للدولة.

ما الحوافز الجديدة التي أعلنتها وزارة المالية؟

أوضح وزير المالية أن الحزمة الجديدة تتضمن منح 1000 جنيه شهريًا تحت مسمى «حافز تدريس إضافي» للمعلمين مع بدء العام الدراسي الجديد.

كما تشمل منح 2000 جنيه تحت مسمى «حافز تميز للإدارة المدرسية المتميزة»، وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ 14 مليار جنيه.

وأضاف أن الحوافز تتضمن أيضًا منح 750 جنيهًا شهريًا للعاملين في القطاع الطبي، مع رفع فئات نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25% بدءًا من أول يوليو، بتكلفة إجمالية تصل إلى 8.5 مليار جنيه.

مرتبات

كم يبلغ عدد المستفيدين من الزيادات الجديدة؟

لفت وزير المالية إلى أن عدد المستفيدين من الزيادات الجديدة يبلغ نحو مليون معلم بالتربية والتعليم والأزهر.

كما يبلغ عدد المستفيدين من الحوافز المخصصة للعاملين في القطاع الطبي نحو 640 ألفًا من العاملين.

ما الحد الأدنى للمرتبات بعد زيادة يوليو 2026؟

جاء الحد الأدنى للمرتبات بعد تطبيق الزيادة الجديدة على النحو الآتي:

  • الدرجة الممتازة: 14 ألفًا و900 جنيه.
  • الدرجة العالية أو ما يعادلها: 12 ألفًا و900 جنيه.
  • درجة مدير عام أو ما يعادلها: 11 ألفًا و400 جنيه.
  • الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 10 آلاف و800 جنيه.
  • الدرجة الثانية أو ما يعادلها: 9 آلاف و500 جنيه.
  • الدرجة الثالثة أو ما يعادلها: 9 آلاف و100 جنيه.
  • الدرجة الرابعة أو ما يعادلها: 9 آلاف و300 جنيه.
  • الدرجة الخامسة أو ما يعادلها: 9 آلاف و100 جنيه.
  • الدرجة السادسة أو ما يعادلها: 8 آلاف و100 جنيه.

وتوضح هذه القيم الحد الأدنى للأجور لكل درجة وظيفية بعد بدء تطبيق الزيادات الجديدة المعلنة للعاملين بالدولة.

كيف تؤثر زيادة الأجور الجديدة على العاملين بالدولة؟

ترفع الزيادة الجديدة مخصصات الأجور بالموازنة إلى 822.8 مليار جنيه، مع تطبيق رفع الحد الأدنى للدخل إلى 8 آلاف جنيه، وإقرار العلاوات الدورية والحوافز الإضافية للفئات المختلفة، بما يشمل العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وغير الخاضعين له، إلى جانب المعلمين والعاملين في القطاع الطبي.

كما تستهدف الحزمة الجديدة ربط زيادة الأجور بتحسن الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وفقًا لما أعلنه وزير المالية.

صرف مرتبات شهر مارس 2026

ما أبرز المعلومات عن زيادة مرتبات يوليو 2026؟

تشمل الحزمة الجديدة صرف مرتبات شهر يوليو 2026 بالزيادة الجديدة اعتبارًا من 20 يوليو الجاري، مع رفع الحد الأدنى للدخل للعاملين بالدولة إلى 8 آلاف جنيه، وتطبيق علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهًا شهريًا.

كما تتضمن منح 1000 جنيه شهريًا حافز تدريس إضافي للمعلمين، و2000 جنيه حافز تميز للإدارة المدرسية المتميزة، و750 جنيهًا شهريًا للعاملين في القطاع الطبي، مع رفع فئات نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25% بدءًا من أول يوليو، ليستفيد من هذه الزيادات نحو مليون معلم و640 ألفًا من العاملين في القطاع الطبي.

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