الزمالك يعلن رسميًا احتراف حسام عبد المجيد في لودوجوريتس البلغاري

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، وبالتنسيق مع جون إدوارد، المدير الرياضي للنادي، الموافقة على احتراف حسام عبد المجيد، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، في صفوف نادي لودوجوريتس البلغاري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وجاءت الموافقة عقب الاتفاق بين الناديين على جميع التفاصيل الخاصة بالصفقة، وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بانتقال اللاعب.

وتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك بخالص الشكر والتقدير إلى حسام عبد المجيد على ما قدمه من عطاء وجهد بقميص الفريق طوال الفترة الماضية، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح في تجربته الاحترافية الجديدة، وتحقيق المزيد من الإنجازات خلال مسيرته الكروية.