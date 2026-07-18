خضار غير متوقع يحمي القلب والدماغ

تعد البامية من الأطعمة الغنية بالفوائد الصحية لمختلف أجزاء الجسم في مقدمتها القلب والدماغ .

ووفقا لموقع webmd فإن البامية تُقلل البوليفينولات من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية عن طريق منع تجلط الدم وتقليل أضرار الجذور الحرة كما قد تُفيد مضادات الأكسدة الموجودة في البامية الدماغ عن طريق تقليل التهاب الدماغ.

يمكن للمادة الهلامية - وهي مادة سميكة تشبه الهلام موجودة في البامية - أن ترتبط بالكوليسترول أثناء الهضم، مما يؤدي إلى إخراجه من الجسم.

وقد أظهرت دراسة استمرت ثمانية أسابيع أجريت على الفئران انخفاضًا في مستويات الكوليسترول في الدم. في الدم بعد تغذيتها بنظام غذائي غني بالدهون يحتوي على مسحوق البامية.

التحكم في مستوى السكر في الدم

أظهرت دراسات عديدة أن البامية قد تساعد في ضبط مستويات السكر في الدم ويعتقد الباحثون أن البامية قد تساعد في منع امتصاص السكر أثناء عملية الهضم.