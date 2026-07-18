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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوقي غريب يكشف حقيقة توليه منصب المدير الفني لاتحاد الكرة

شوقي غريب
شوقي غريب
حسن العمدة

كشف شوقي غريب، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، حقيقة ما تردد خلال الفترة الماضية بشأن توليه منصب المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، مؤكدًا أنه ضمن المرشحين للمنصب، لكن لم يتم اتخاذ قرار رسمي حتى الآن.

وقال غريب، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار من المونديال" مع الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2، إنه علم بترشيحه للمنصب مثل الجميع، موضحًا أن الترشيح يشمل أيضًا الإشراف على المنتخب الأولمبي، الذي يستعد لخوض أولى مبارياته الرسمية في شهر أكتوبر المقبل.

وأضاف أن المنصب الأساسي المطروح هو المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، مشيرًا إلى أن البعض لا يعرف سيرته الذاتية أو خبراته، مؤكدًا أنه خريج جامعة لايبزيج الألمانية، ويمتلك خبرة طويلة في العمل الفني والإداري داخل كرة القدم.

وأكد غريب استعداده لخدمة الكرة المصرية في أي موقع، موضحًا أنه نجح في قيادة المنتخب الأوليمبي في وقت سابق للتتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا والتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، دون التعرض لأي هزيمة أمام منتخبات قوية مثل كوت ديفوار وغانا وجنوب أفريقيا ومالي.

وأشار المدير الفني السابق لمنتخب مصر إلى أن المنتخب الأولمبي قدم مستويات قوية في أولمبياد طوكيو، حيث تعادل مع منتخب إسبانيا بقيادة لويس دي لا فوينتي، المدير الفني الحالي للماتادور، والذي كان يضم عددًا من اللاعبين الذين أصبحوا من الركائز الأساسية للمنتخب الإسباني.

وأضاف أن المنتخب المصري حقق الفوز على أستراليا بهدفين دون رد، قبل أن يودع المنافسات بالخسارة أمام البرازيل بهدف نظيف، وهي النسخة التي توج بها المنتخب البرازيلي في النهاية.

واختتم شوقي غريب تصريحاته بالتأكيد على أن آخر لقب حققته مصر على مستوى منتخب تحت 23 عامًا كان تحت قيادته، لافتًا إلى أن هذا الجيل تم تكريمه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنحه وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، وضم عددًا من النجوم الذين أصبحوا من أبرز لاعبي الكرة المصرية، مثل رمضان صبحي، وإمام عاشور، وناصر منسي، وناصر ماهر، وطاهر محمد طاهر، وأكرم توفيق، وأحمد أبو الفتوح، إلى جانب العديد من اللاعبين الآخرين.

شوقي غريب منتخب مصر منتخب الاولمبي

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