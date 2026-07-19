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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسام المندوه: مُتخوّف وعندي تحفظ على نسبة الـ60% من شركة الكرة.. والأمر في إيد الجمعية العمومية

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

أكد حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، تحفظه على مقترح منح المستثمرين نسبة 60% من أسهم شركة الكرة، مشيرًا إلى أن هذه النسبة تثير لديه بعض المخاوف، خاصة أنها تُطرح لأول مرة في نادٍ مصري.

وأضاف، خلال تصريحاته لبرنامج «ستاد العاصمة» عبر قناة ON E مع الإعلامية سهام صالح، أن القرار النهائي سيبقى بيد الجمعية العمومية، واصفًا إياه بأنه قرار تاريخي سيحدد مستقبل إدارة كرة القدم بالنادي.

وأوضح أن المؤشرات الحالية تُظهر تأييد أغلبية أعضاء الجمعية العمومية للمقترح، مؤكدًا أن حسم ملف إنشاء شركة الكرة من عدمه سيكون حقًا أصيلًا للجمعية العمومية وحدها.

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