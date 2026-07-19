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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تفاصيل مؤثرة في وفاة الممثل الشاب أحمد جلال عبد القوي: عملية دمرت مسيرتي وكادت تصيبني بالشلل

احمد جلال عبد القوي
احمد جلال عبد القوي
علا محمد

فقد الوسط الفني، خلال الساعات القليلة الماضية، الفنان أحمد جلال عبد القوي، بعد صراع مع مرض السرطان، لتسدل الستار على مشوار فني قدم خلاله عددًا من الأعمال الدرامية التي تركت بصمة لدى الجمهور، رغم رحيله في سن مبكرة.


تفاصيل مؤثرة في وفاة أحمد جلال عبد القوي

وكان الفنان المصري أحمد جلال عبد القوي حديث الجمهور خلال الفترة الماضية بعد أن أثار قلق جمهوره، وأعلن إصابته بورم سرطاني في منطقة الحجاب الحاجز، وهو الأمر الذي جعل البعض يتسائل عن تفاصيل وتطورات حالته الصحية ويستعيد ذكريات مشواره الفني، وبالرغم من أن أحمد جلال عبد القوي قد كشف إصابته بالسرطان عبر فيسبوك، إلا أنه حذف تلك التدوينات واكتفى فقط بترك التدوينات التي يدعو فيها لنفسه وغيره بالشفاء بالإضافة إلى التدوينات الأخرى التي يوجه فيها الشكر لكل من حرص على الاطمئنان عليه.

وكتب أحمد جلال عبد القوي عبر حسابه: "الحمد لله، اللهم إني راضٍ بقضائك وشاكر نعمتك، اللهم لا اعتراض" كما وجه الشكر لكل من تواصل معه للاطمئنان على حالته، مؤكداً أن الأزمة كشفت له حجم محبة الناس ودعمهم، وقال: "كل حد اتصل واطمن عليه احب اقولوا شكرا.. ومن فضل وكرم ربنا عليه أن ده يحصل علشان اشوف كل حب الناس ده ليه"، وكانت آخر رسائله عبر حسابه بفيسبوك قبل أيام قليلة من نقله إلى المستشفى وكتب بها: "مسألة وقت"، وهي الرسائل التي عاد إليها الجمهور بعد الإعلان وفاته عن عمر يناهز 42 عاما.


وكشف أحمد جلال عبد القوي العديد من الأسرار المؤثرة عن حياته في آخر لقاء إعلامي له في برنامج "كلام الناس"، وقال إن مسيرته تأثرت ولم يستطع تحقيق الاستمرارية بسبب العديد من الظروف والأحداث، ومنها تعرضه لأزمة صحية وخضوعه لعملية جراحية دقيقة للغاية في العمود الفقري، والتي كادت أن تتسبب في إصابته بالشلل، وبسبب تناوله لمسكنات ألم قوية، عانى من إدمان الأدوية والمسكنات لمدة 4 سنوات، ودخل مصحة علاجية بعد ذلك من أجل التعافي والعودة، وكشف عدة أسرار أخرى ومنها انفصاله عن خطيبته في تلك الفترة الصعبة من حياته، بالإضافة إلى مقاطعته الزواج.


ويُعد أحمد جلال عبد القوي من أبناء العائلات الفنية، فهو نجل الكاتب والسيناريست الكبير محمد جلال عبد القوي، أحد أبرز صناع الدراما المصرية، وولد في 26 فبراير عام 1984، ونشأ وسط أجواء فنية ساهمت في تكوين موهبته واتجاهه إلى التمثيل.

وشارك الفنان الراحل في عدد من الأعمال الدرامية التي حققت نجاحًا كبيرًا، وكان من أبرزها تجسيده لشخصية "أحمد" في مسلسل حضرة المتهم أبي أمام الفنان الراحل نور الشريف، وهو الدور الذي لفت الأنظار إلى موهبته. كما شارك في مسلسلات الليل وآخره، وحديث الصباح والمساء، والمرسى والبحر، إلى جانب عدد من الأعمال الفنية الأخرى.

أحمد جلال عبد القوي الفنان أحمد جلال عبد القوي أحمد جلال أحمد جلال عبد القوي بعد صراع مع مرض السرطان الفنان الراحل نور الشريف

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