البحوث الإسلاميَّة يطلق مبادرة لتعزيز دور الأسرة في بناء شخصية الأبناء

انطلاقًا من حرص مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف على ترسيخ القيم التربويَّة، وتعزيز دور الأسرة في تنشئة الأبناء تنشئةً متوازنة، تُطلِق وحدة الدعوة الإلكترونية بالمجمع مبادرةً بعنوان: (إيده في إيدك)؛ بهدف تشجيع الآباء على اصطحاب أبنائهم في المواقف الحياتيَّة والتربويَّة التي تُسهم في غرس القيم وبناء الشخصيَّة من خلال القدوة والممارسة، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإشراف فضيلة أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة.

مبادرة إيده في إيدك

وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة المبادرات التي تنفِّذها وحدة الدعوة الإلكترونيَّة؛ بهدف توظيف الوسائل الحديثة في نشر الوعي، ودعم الأسرة المصريَّة، وترسيخ القِيَم الأخلاقيَّة، انطلاقًا من رسالة الأزهر الشريف في بناء الإنسان وصناعة الوعي.

وتقوم المبادرة على رسالة تربويَّة بسيطة وعميقة في آنٍ واحد، مفادها أنَّ بناء الأبناء يتحقَّق بالمواقف التي يعيشونها مع آبائهم؛ إذ تدعو الآباء إلى اصطحاب أبنائهم إلى المسجد، ومجالس العِلم، والمكتبة، وزيارات صلة الرحم، وأعمال الخير، وزيارة المرضى، وجلسات الإصلاح بين الناس، والأنشطة الثقافيَّة والتطوعيَّة، وغيرها من المواقف التي تُرسِّخ القيم عمليًّا في نفوسهم.

وأوضح فضيلة أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، أنَّ المبادرة تأتي انطلاقًا من إيمان المجمع بأنَّ الأسرة هي المدرسة الأولى في بناء الإنسان، وأنَّ القدوة الصالحة تُعدُّ من أقوى وسائل التربية، مؤكدًا أنَّ مشاركة الأب ابنَه تفاصيلَ الحياة النافعة تُكسِبه خبراتٍ وقيمًا يصعب أن تُحقِّقها وسائل التوجيه النظري وحدها.

ولفت فضيلته إلى أنَّ مبادرة (إيده في إيدك) تستهدف إعادة إحياء العَلاقة التربويَّة بين الآباء والأبناء في ظلِّ ما يشهده العصر من انشغالٍ متزايد بالتقنيات الرقْميَّة؛ بما يعزِّز الحوار داخل الأسرة، ويُنمِّي لدى الأبناء الشعور بالمسئوليَّة والانتماء، ويُرسِّخ في نفوسهم قيم الرحمة، والتعاون، واحترام الكبير، وصلة الرحم، وخدمة المجتمع.

من جانبه، أشار الدكتور محمود الهوَّاري، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الدِّيني، إلى أنَّه مِنَ المقرَّر أن ينفِّذ وعَّاظ الأزهر وواعظاته هذه المبادرة من خلال لقاءاتٍ ميدانيَّة وندواتٍ توعويَّة في المساجد، ومراكز الشباب، والجامعات، والمؤسَّسات الحكوميَّة، إلى جانب إطلاق حملةٍ رقْميَّة عبر المنصَّات الرسميَّة لمجمع البحوث الإسلاميَّة، تتضمَّن موادَّ مرئيَّة وتوعويَّة ورسائل تربويَّة قصيرة تُبرِز أهميَّة اصطحاب الأبناء في المواقف الحياتيَّة الإيجابيَّة؛ بما يُسهم في تعزيز دور الأسرة في بناء الشخصيَّة، وترسيخ منظومة القِيَم والسلوكيَّات الإيجابيَّة لدى النشء.