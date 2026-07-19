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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أول تعليق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية على ضرب منشأة دارخوين الإيرانية

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها تبحث تقارير بوقوع هجوم على موقع إنشاءات لمحطة نووية مخطط لها في دارخوين بإيران.

وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان له : منشأة دارخوين بإيران في مراحل البناء الأولية ولم تكن بها مواد نووية بآخر زيارة.

ومن جانبها؛ أدانت منظمة الطاقة النووية الإيرانية في بيان الهجوم الإرهابي الذي شنه النظام الأمريكي على موقع محطة دارخوين النووية قيد الإنشاء فی محافظة خوزستان (جنوب البلاد).

وذكرت منظمة الطاقة النووية الإيرانية في بيان أن النظام الأمريكي الإرهابي والإجرامي، الذي لا يعرف سوى سياسة البلطجة وانتهاك القانون، أقدم في عمل عدواني ووحشي ينتهك القوانين الدولية، فجر اليوم الأحد 19 يوليو 2026 م عند نحو الساعة 03:39 بالتوقيت المحلي، على استهداف موقع محطة دارخوين النووية قيد الإنشاء، كأحد رموز العزة والاكتفاء الذاتي العلمي للشعب الإيراني، بعدد من المقذوفات.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية منشأة دارخوين النووية إيران منظمة الطاقة النووية الإيرانية

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