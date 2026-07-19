إيران.. ارتفاع ضحايا الهجمات الأمريكية منذ بداية يوليو لـ 50 قتيلا و517 مصابا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية إرتفاع ضحايا الهجمات الأمريكية منذ بداية شهر يوليو على البلاد 50 قتيلا و 517 مصابا.

وفي تصريحات سابقة أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن العمليات العسكرية ضد إيران تهدف إلى منع طهران من امتلاك أي أسلحة نووية.

وقال ترامب - في تصريحات لصحيفة "نيويورك بوست" اليوم الأحد - إن مقتل عسكريين أمريكيين اثنين في هجوم إيراني "أمر مؤسف ومخز" لكن مهمتنا العسكرية لا تزال ضرورية"، مشددا على أن إيران يجب ألا تمتلك سلاحا نوويا.

وأضاف أن العسكريين الأمريكيين قدما أكبر تضحية لمنع النظام الإيراني من امتلاك سلاح نووي، وأظهرا "مدى سوء الإيرانيين"، محذرا من أن المنطقة قد تنزلق إلى صراع أوسع إذا لم يتم إيقاف طهران.

جاءت تصريحات ترامب بالتزامن مع تنفيذ الولايات المتحدة موجة جديدة من الضربات الجوية ضد أهداف داخل إيران لليوم الثامن على التوالي.

وكان هجومان استهدفا قاعدة موفق السلطي الجوية في الأردن، قد أسفرا عن مقتل عسكريين أمريكيين، وفقدان ثالث، وإصابة ما لا يقل عن أربعة آخرين.