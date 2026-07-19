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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وول ستريت: إيران صدّرت نفطاً بقيمة 6 مليارات دولار خلال فترة وقف إطلاق النار القصيرة

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

تمكنت إيران من تصدير ما يقرب من 70 مليون برميل من النفط بقيمة تتراوح بين 5 و6 مليارات دولار خلال الهدنة القصيرة مع الولايات المتحدة، وفقا لما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، الأحد، نقلاً عن بيانات من منظمة "متحدون ضد إيران النووية" غير الحكومية.

وتوجهت حوالي 20 ناقلة نفط إيرانية إلى آسيا بين منتصف يونيو ومنتصف يوليو، في وجهة محتملة إلى الصين، وذلك خلال فترة تعليق الحصار الأمريكي التي استمرت شهراً، مما ساهم في إعادة بناء احتياطي مالي بسرعة قبل عودة القيود.
وفقا للتقرير.

وفي 22 يونيو، نشر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية وثيقة تؤكد أن الولايات المتحدة أصدرت ترخيصًا عامًا لإنتاج وتوريد وبيع النفط والمنتجات البترولية الإيرانية.

وابتداءً من أواخر يونيو، وصلت نحو 20 ناقلة نفط إيرانية إلى المياه قبالة الساحل الشرقي لماليزيا. وكانت ديونا من أوائل السفن التي وصلت إلى المنطقة، تلتها هيرو 2 وسونيا 1. ووصلت ستريم في 13 يوليو.

وفي 7 يوليو، ألغت وزارة الخزانة الأمريكية الترخيص العام الصادر في يونيو، والذي خفف العقوبات الأمريكية المفروضة على قطاع النفط الإيراني حتى 21 أغسطس، وحظرت العمليات الجديدة في هذا القطاع.

ويعتقد المحللون أن الوجهة النهائية للشحنات هي الصين، التي لا تزال السوق الرئيسية لإيران للنفط الخام الخاضع للعقوبات.

تشير التقديرات التي جمعتها منظمة "متحدون ضد إيران النووية"، وهي جماعة مقرها الولايات المتحدة، ومحللون نفطيون، إلى أن نحو 50 مليون برميل من النفط غادرت إيران خلال النصف الثاني من شهر يونيو وحده، وهو ما يعادل تقريبًا صادرات إيران إلى الصين قبل الحرب في شهر واحد، وفقًا لمنظمة حقوقية.


نافذة التصدير عبر آسيا

وفقا للتقرير، تم إرسال النفط الذي تم شحنه خلال فترة الهدنة باتجاه الحدود الخارجية الشرقية للموانئ، وهي منطقة تقع خارج المياه الإقليمية لماليزيا وتقع تقريبًا في منتصف المسافة بين إيران والصين.

هناك، تستخدم السفن التي تحمل النفط الخام الإيراني خراطيم ضخمة لنقل حمولتها إلى ناقلات أخرى في عرض البحر. وتتجه السفن المستقبلة عادةً نحو مصافي صينية خاصة تُعرف باسم مصافي "أباريق الشاي"، والتي تشتري النفط بأسعار مخفضة.

وتخفي عمليات النقل من سفينة إلى أخرى أصل النفط وتجعل من الصعب على السلطات الأمريكية تحديد الشحنات والسفن والوسطاء الخاضعين للعقوبات والمتورطين في هذه المعاملات.

طهران تحصل على مليارات الدولارات من عائدات النفط خلال الأشهر المقبلة

وفقا للتقرير، فإن زيادة عدد السفن الإيرانية التي تصل إلى المياه الآسيوية خلال شهر يوليو تعني أن طهران قد تحصل على مليارات الدولارات من عائدات النفط خلال الأشهر المقبلة، حتى مع تقييد الحصار المتجدد للصادرات الإضافية.

وقال تشارلي براون، المحلل المقيم في سنغافورة والمنتمي لمنظمة "متحدون ضد إيران النووية"، لصحيفة "وول ستريت جورنال" : "لو استمر الحصار، لكانت الأزمة قد بدأت على الأرجح الآن".

وقال براون إنه بمجرد رفع الحصار، قامت إيران "بسرعة بزيادة إنتاج النفط ... لذلك هناك مخزون احتياطي كبير مرة أخرى،
وبالتالي، يمكن أن يستمر النفط الذي تم نقله أو إرساله بالفعل إلى الصين في توليد الإيرادات بعد الحصار المتجدد، مما يحد من التأثير الاقتصادي الفوري لحملة الضغط الأخيرة التي شنتها واشنطن.

وأكد جوناثان بانيكوف، خبير شؤون الشرق الأوسط في المجلس الأطلسي: "ان اقتصاد إيران في أسوأ حالاته منذ الثورة، لذا فإن كل دولار من الإيرادات مهم".

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