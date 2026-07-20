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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط سيارة محملة بـ 17 اسطوانة بوتاجاز بدون تصريح

خلال الحملة
خلال الحملة
الإسماعيلية انجي هيبة

 شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية حملات رقابية مكثفة لضبط الأسواق، ومراقبة السلع، والتأكد من جودة وصلاحية المعروضات، 

تنفيذًا لتكليفات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، وفي إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي للتلاعب بالأسعار واحتكار السلع،

وأشار مجدي عبد الكريم عامر، وكيل وزارة التموين بالإسماعيلية، إلى أن الحملة الميدانية.

 أسفرت عن ضبط سيارة محملة ب عدد ١٧ اسطوانة بوتاجاز بدون تصريح، ضبط أحد المخابز البلدية لتصرفه في ٣ أطنان دقيق بلدي مدعم بهدف التربح والاستيلاء على المال العام، تحرير ٨٧ من المخالفات جاءت بياناتها كالتالي:

في مجال الرقابة على المخابز :                                                   - تحرير ١٨ محاضر إنتاج ناقص وزن
- تحرير ٩ محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات
- تحرير ٤ محاضر وجود لوحة
- عدد ٥ مخالفه لعدم نظافة أدوات العجن
- محضر لعدم وجود سجل
- محضر لعدم إعطاء بون
- ٣ محاضر للتوقف عن الإنتاج


في مجال الرقابة على الأسواق :
- تحرير ١٣  محضر لعدم الإعلان عن الأسعار                            - تحرير ١٧ محضر لعدم حمل شهادة صحية
- محضرين لعدم استخدام لافتة باللغة العربية
- محضرين لبيع سجائر بأزيد من السعر
- محضر لعدم الإعلان عن المخازن
- ٦ محاضر لعدم الإعلان عن أسعار الخبز السياحي.

في مجال الرقابة على البدالين التموينين: 
- تحرير محضر لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية.
- ٣ محاضر للتوقف عن ممارسة النشاط
- محضر لعدم وجود قائمة بيانات                                                                                                      

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية على استمرار واستدامة هذه الحملات التفتيشية والمتابعة الميدانية اللحظية في كافة أرجاء المحافظة؛ لضمان جودة السلع المعروضة، وضبط الأسواق، وحماية حقوق المستهلكين، وردع أي محاولات للتلاعب بقوت المواطنين.

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