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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

"ديلي ميل": فيفا يفتح تحقيقًا في اشتباكات لاعبي الأرجنتين وإسبانيا بعد نهائي كأس العالم

"ديلي ميل": فيفا يفتح تحقيقًا في اشتباكات لاعبي الأرجنتين وإسبانيا بعد نهائي كأس العالم
"ديلي ميل": فيفا يفتح تحقيقًا في اشتباكات لاعبي الأرجنتين وإسبانيا بعد نهائي كأس العالم
أ ش أ

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يستعد لفتح تحقيق في الأحداث العنيفة التي أعقبت نهائي كأس العالم 2026 بين منتخبي الأرجنتين وإسبانيا على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي.
وأوضحت الصحيفة - في تقرير لها اليوم /الإثنين/ - أن المباراة، التي انتهت بفوز إسبانيا بهدف دون رد بعد الوقت الإضافي، شهدت اشتباكات بين لاعبي المنتخبين عقب صافرة النهاية، أسفرت عن طرد لاعب الوسط الأرجنتيني لياندرو باريديس.
وأضافت أن لقطات مصورة أظهرت باريديس وهو يمسك إريك جارسيا من رقبته، قبل أن يوجه ضربة إلى جافي ويدفعه أرضًا، مشيرة إلى أن التحقيق المنتظر لن يقتصر على واقعة طرده، بل سيمتد إلى أدوار لاعبين وأفراد من الأجهزة الفنية في الاشتباكات.
وبحسب التقرير، بدأت الفوضى بعدما وجه ناهويل مولينا، ضربة إلى قائد إسبانيا رودري أثناء مرور الأخير، قبل أن يتدخل عدد من لاعبي المنتخبين وتتصاعد الأحداث، كما أظهرت لقطات أخرى تورط روبرتو أيالا، مساعد مدرب الأرجنتين، في الاعتداء على داني أولمو .
وأشارت الصحيفة إلى أن التوتر كان حاضرًا أيضًا خلال المباراة، إذ تعرض إنزو فرنانديز للطرد في الدقيقة الثالثة من الوقت الإضافي بعد تدخل قوي على باو كوبارسي، قبل أن يسجل فيران توريس هدف تتويج إسبانيا في الدقيقة 106.
وأضاف التقرير أن لاعبي الأرجنتين تسلموا الميداليات الفضية، لكنهم لم يشاهدوا مراسم رفع المنتخب الإسباني للكأس، واتجهوا نحو جماهيرهم وأداروا ظهورهم أثناء احتفال إسبانيا باللقب.
ولفتت "ديلي ميل" إلى أن فيفا سيبحث إمكانية توقيع عقوبات انضباطية على المتورطين، في ضوء تقارير وتحقيقات الفيديو الخاصة بما جرى عقب نهاية المباراة.

صحيفة ديلي ميل البريطانية الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا فتح تحقيق في الأحداث العنيفة نهائي كأس العالم 2026

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