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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ترامب: إسبانيا استحقت الفوز والمواجهة كانت متقاربة للغاية

الارجنتين واسبانيا
الارجنتين واسبانيا
رباب الهواري

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المنتخب الإسباني كان الطرف الأفضل في المباراة النهائية لكأس العالم، مشيدًا بالأداء الذي قدمه اللاعبون طوال اللقاء، ومعتبرًا أن المنتخب الإسباني استحق التتويج باللقب العالمي بعد المستوى الذي ظهر به أمام المنتخب الأرجنتيني.


وجاءت تصريحات ترامب عقب حضوره المباراة النهائية التي أقيمت وسط حضور جماهيري كبير، حيث أوضح أن المنتخب الإسباني نجح في فرض أسلوبه خلال فترات عديدة من اللقاء، وتمكن من استغلال الفرصة التي سنحت له لحسم المواجهة، في حين قدم المنتخب الأرجنتيني أداءً قويًا ونافس حتى اللحظات الأخيرة.


وقال ترامب إن إسبانيا لعبت بصورة أفضل من الأرجنتين، لكنها لم تواجه منافسًا سهلًا، مؤكدًا أن المباراة كانت متقاربة للغاية، وشهدت صراعًا كبيرًا بين المنتخبين، وهو ما جعل النهائي واحدًا من أكثر المباريات إثارة في البطولة.


وأضاف أن المنتخب الأرجنتيني قدم كل ما لديه من أجل الاحتفاظ باللقب، إلا أن المنتخب الإسباني أظهر شخصية البطل، ونجح في التعامل مع ضغوط المباراة النهائية حتى تمكن من حسمها لصالحه.


وكان المنتخب الإسباني قد توج بلقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعدما تغلب على المنتخب الأرجنتيني بهدف دون رد، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب ميتلايف بولاية نيوجيرسي الأمريكية، ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026.
وسجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب فيران توريس خلال الشوط الإضافي، ليمنح منتخب بلاده اللقب العالمي بعد مواجهة اتسمت بالقوة والانضباط التكتيكي من الجانبين.


وبهذا الإنجاز، أضاف المنتخب الإسباني لقبًا عالميًا جديدًا إلى سجله، مؤكداً مكانته بين كبار منتخبات كرة القدم، بعد مشوار مميز في البطولة شهد مستويات قوية وانتصارات مهمة قادته إلى منصة التتويج، بينما اكتفى المنتخب الأرجنتيني بالمركز الثاني بعد نهاية رحلة ناجحة رغم خسارة النهائي 

الارجنتين اسبانيا كأس العالم ترامب

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