شركة شحن يونانية: استهداف ناقلتي نفط قرب مضيق هرمز

أعلنت شركة الشحن اليونانية "دايناكوم" تعرض ناقلتي نفط تديرهما الشركة لهجمات بمقذوفات، أثناء عبورهما بالقرب من مضيق هرمز قبالة السواحل العُمانية، ما أدى إلى اندلاع حرائق وإجلاء طواقم إحدى السفينتين.

وأوضحت الشركة، في بيان، أن الناقلة "كافومالياس"، التي ترفع علم مالطا، أصيبت بمقذوفين استهدفا غرفة المحركات، ما تسبب في اندلاع حريق، فيما تمكنت أنظمة الإطفاء الداخلية من احتواء النيران، قبل أن يتخذ قبطان السفينة قرارًا بإجلاء الطاقم كإجراء احترازي.

وفي حادث منفصل، أعلنت الشركة أن الناقلة "أتشيلوس"، التي ترفع علم ليبيريا، تعرضت أيضًا لإصابة بمقذوف، أثناء مرورها في مضيق هرمز، ما ألحق أضرارًا بالسفينة، لكنها تمكنت من التوجه إلى منطقة رسو آمنة لإجراء الفحوصات الفنية، وأكدت الشركة أن جميع أفراد الطاقم بخير، ولا توجد أي مؤشرات على حدوث تلوث بحري.

من جهتهما، أفادت شركتا الأمن البحري "فانجارد" و"ماريسك" بأن الهجوم على الناقلة "كافومالياس" وقع على بُعد نحو 8 أميال بحرية شمال غربي منطقة كمزار العُمانية المطلة على مضيق هرمز، بينما أشارت تقارير إلى أن الناقلة الثانية أصيبت أثناء عبورها الممر الملاحي، من بينها إصابة في غرفة معدات التوجيه.

وفي تطور آخر، تعرضت سفينتان مرتبطتان بمصالح يونانية، هما الناقلتان "آسيا" و"نيسوس إيوس"، لهجوم بطائرة مسيرة أثناء تحميل النفط في محطة اتحاد خط أنابيب بحر قزوين قبالة السواحل الروسية في البحر الأسود، وأسفر الهجوم عن اندلاع حريق على متن الناقلة "آسيا" قبل أن تتم السيطرة عليه، فيما أكدت الشركة عدم وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح أو تسربات.