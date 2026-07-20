محملة بالمتفجرات.. إسقاط طائرة مسيرة قرب قاعدة الحرير الجوية في أربيل بالعراق

أفادت مصادر أمنية لوكالة رويترز أنه تم إسقاط طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات بالقرب من قاعدة الحرير الجوية العراقية، التي تضم قوات أمريكية.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار جراء الحادث الذي تم الإبلاغ عنه شرق أربيل.

وفي سياق متصل أعلن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت، مساء اليوم الإثنين، 3 صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية بعد دخولها المجال الجوي الأردني واستهدافها أراضي المملكة.

وأوضح المصدر أن عملية الاعتراض والإسقاط لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، مشيرًا إلى أن فرق سلاح الهندسة الملكي باشرت أعمالها في مواقع سقوط الشظايا، وتعاملت معها وأمّنت المواقع وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعمول بها.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تواصل مراقبة أجواء المملكة والحفاظ على جاهزيتها العملياتية، ولن تتهاون في التعامل مع أي تهديد يمس أمن المملكة وسيادتها وسلامة المواطنين، وذلك وفق قواعد الاشتباك المعمول بها.

ودعا المصدر المواطنين إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وعدم تداول الشائعات أو الأخبار غير الموثوقة.