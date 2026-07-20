قطر تدين تجدد الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين

أدانت قطر تجدّد الاعتداءات التي شنتها إيران على أراضي كلّ من الكويت والبحرين، واعتبرتها انتهاكًا لسيادة الدولتين وسلامة أراضيهما، وخرقًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار.

وذكرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان أوردته وكالة الأنباء القطرية، أن استمرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيدًا خطيرًا من شأنه تعقيد الجهود الرامية إلى احتواء التوتر، وتقويض المساعي السياسية والدبلوماسية الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشدّدت الوزارة القطرية على ضرورة الوقف الفوري والكامل لكافة الأعمال العسكرية والاعتداءات التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها، والامتناع عن كل ما من شأنه توسيع دائرة التصعيد، والعودة الجادة إلى مسار الحوار والمفاوضات، والالتزام بما تحقق عبر الجهود الدبلوماسية من تفاهمات.

وجدّدت "الخارجية" القطرية تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الكويت ومملكة البحرين، ودعمها لكل ما تتخذانه من إجراءات للحفاظ على سيادتهما وأمنهما.