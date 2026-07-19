حضور جماهيري ضخم.. حكيم يحيي واحدة من أقوى سهرات مهرجان دقة الدولي

يواصل النجم المصري حكيم تألقه في الحفلات والمهرجانات العربية، بعدما أحيا حفلاً غنائيًا جماهيريًا ضمن فعاليات مهرجان دقة الدولي في تونس، وسط حضور رفع شعار "كامل العدد"، في واحدة من أبرز سهرات المهرجان، التي شهدت تفاعلًا استثنائيًا من الجمهور التونسي.

واعتلى حكيم خشبة المسرح وسط استقبال حافل وتصفيق متواصل من آلاف الحضور، الذين استقبلوه بحفاوة كبيرة، قبل أن يفتتح الحفل بأغنيته الشهيرة "السلام عليكم"، لتتحول أجواء المسرح إلى حالة من الحماس والبهجة، حيث ردد الجمهور كلمات الأغنية منذ اللحظات الأولى.

وقدم نجم الأغنية الشعبية خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر أعماله التي صنعت مسيرته الفنية وحققت نجاحًا كبيرًا في مصر والوطن العربي، وسط تفاعل لافت من الجمهور الذي شاركه الغناء والرقص طوال فقرته، في مشهد عكس الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها في تونس.

وحرص حكيم على التواصل مع الحضور خلال الحفل، معبرًا عن سعادته بالعودة للقاء الجمهور التونسي، وموجهًا الشكر لإدارة المهرجان والجمهور على حفاوة الاستقبال، مؤكدًا اعتزازه بالمشاركة في أحد أبرز المهرجانات الفنية في المنطقة.

وأعرب نجم الأغنية الشعبية حكيم عن سعادته الكبيرة بإحياء حفله الغنائي ضمن فعاليات مهرجان دقة في تونس، مؤكدًا أن الوقوف على مسرح أحد أعرق المهرجانات الفنية يمثل شرفًا كبيرًا بالنسبة له، وموجهًا رسالة تقدير ومحبة إلى الشعب التونسي الذي وصفه بالجمهور العظيم.

وقال حكيم، خلال كلمته على المسرح وسط تصفيق حار من الحضور: “ليا الشرف إني أكون متواجد في تونس، وأغني في مهرجان عظيم زي مهرجان دقة، وأنا من زمان بعشق تونس.”

وكشف الفنان عن ذكرى خاصة تربطه بتونس، قائلًا: "أول مرة ركبت طيارة في حياتي كنت رايح تونس، ومن وقتها وتونس ليها مكانة خاصة جدًا في قلبي." وأضاف: "أنا ممتن لجمهور تونس العظيم على الاستقبال والمحبة، وسعيد جدًا بوجودي معاكم."

وتفاعل الجمهور التونسي مع كلمات حكيم بالتصفيق والهتافات، في مشهد عكس حجم العلاقة التي تجمع الفنان المصري بجمهوره في تونس، خاصة بعد الحفل الذي شهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا ورفع شعار "كامل العدد".

يأتي هذا الحفل ضمن سلسلة من المشاركات الفنية التي يواصل من خلالها حكيم حضوره في أهم المهرجانات العربية والدولية، مقدمًا خلالها أشهر أغانيه التي لا تزال تحافظ على مكانتها لدى جمهوره، وتحقق تفاعلًا واسعًا في مختلف الحفلات التي يحييها.