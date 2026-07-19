الثقافة تنظم فعاليات لتعزيز الوعي وتنمية الإبداع في القصير وشلاتين وسفاجا

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، تقديم برامجها الثقافية والفنية بمحافظة البحر الأحمر، حيث شهدت المواقع الثقافية التابعة للفرع تنفيذ أنشطة تنوعت بين الصالونات الثقافية والمحاضرات والورش التدريبية والإبداعية، واستهدفت الأطفال والشباب، بهدف تنمية المهارات، وتعزيز قيم الحوار والانتماء، وترسيخ السلوكيات الإيجابية.

وفي بيت ثقافة القصير، أقيم صالون الثقافة الجماهيرية بعنوان "الحوار والبناء وقبول الآخر"، أدارته فايدة كامل، وشارك فيه الدكتور ياسر خليل، رئيس الأكاديمية المهنية التعليمية بالبحر الأحمر، والدكتور أيمن عبيد، مدرس الفقه المقارن بجامعة الأزهر بأسوان، والباحثة أرسنوي منصور.

وأكد المشاركون أهمية الحوار في تعزيز التفاهم ونشر ثقافة قبول الآخر، باعتباره أحد أهم ركائز بناء مجتمع متماسك يسوده الاحترام والتعاون.

كما واصلت فايدة كامل تقديم ورش تكنولوجيا المعلومات، وواصلت المدربة رشا نصر تقديم ورش الحساب الذهني، التي تناولت التدريب على استخدام المعداد الياباني وتقنيات الحساب الذهني، لتنمية سرعة التفكير والدقة في إجراء العمليات الحسابية.

واستكمل المدرب هنائي كمال ورش الأداء الحركي لبرامج الدمج، الهادفة إلى تنمية المهارات الحركية والاجتماعية للأطفال، ودمج الأطفال ذوي الهمم مع أقرانهم في أنشطة جماعية تعزز الثقة بالنفس وروح التعاون.

وضمن أنشطة فرع ثقافة البحر الأحمر التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي، شهدت مكتبة الطفل والشباب بالقصير ورشة للفنون التشكيلية، نفذتها المهندسة ولاء شكري، عرفت خلالها الأطفال بمبادئ وأساسيات الرسم، وطرق استخدام القلم الرصاص، واختيار الألوان المناسبة. كما ألقى غريب جاب الله محاضرة بعنوان "بناء الإنسان.. الطريق إلى هزيمة الإرهاب"، أكد خلالها أن بناء الوعي والثقافة والانتماء يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الفكر المتطرف، وترسيخ قيم التسامح والإبداع.

وفي قصر ثقافة الشلاتين، قدمت إيمان عثمان محمد ورشة حكي بعنوان "النظافة"، تناولت خلالها أهمية النظافة الشخصية والعامة، ودورها في الحفاظ على الصحة وترسيخ السلوك الحضاري لدى الأطفال.

ونظم بيت ثقافة رأس حدربة محاضرة بعنوان "حقوق الطفل في المواثيق الدولية"، ألقاها درناوي فرج علي، تناول خلالها حقوق الطفل، وأبرز ما نصت عليه المواثيق الدولية، مؤكدا أهمية توفير الرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية للأطفال.

وفي مكتبة الطفل والشباب بسفاجا، نفذت الفنانة ميرفت مبارك ورشة فنية لإعادة تدوير المخلفات، أوضحت خلالها كيفية الاستفادة من الخامات المستهلكة في إنتاج أعمال فنية مبتكرة.

كما شهد بيت ثقافة الحمراوين تنفيذ ورشة للفنون التشكيلية قدمتها المهندسة ولاء شكري، لتعليم الأطفال والشباب تصميم مجسمات وأشكال فنية باستخدام خامات الفوم، بهدف تنمية المهارات اليدوية وتشجيع الإبداع والابتكار.