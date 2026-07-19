تأجيل جنازة أحمد جلال عبد القوي بسبب الحالة الصحية لوالده

أعلن شقيق الفنان الراحل أحمد جلال عبد القوى تأجيل مراسم صلاة الجنازة والدفن للمرة الثانية، مشيرًا إلى أن القرار جاء بسبب الظروف الصحية لوالده، إلى جانب انتظار وصول عدد من أفراد الأسرة من خارج البلاد.

وكتب محمد عبد القوي عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك: «نعتذر لحضراتكم، حيث تم تأجيل صلاة الجنازة والدفن لفقيدنا أحمد جلال عبد القوي، نظرًا للظروف الصحية للوالد ووصول باقي الأقارب من الخارج، وسنوافيكم بموعد صلاة الجنازة والدفن الجديد، وتقبلوا اعتذارنا وجزاكم الله كل خير».

وكانت أسرة الفنان الراحل قد أعلنت في وقت سابق اليوم تأجيل صلاة الجنازة من موعدها الذي كان مقررًا ظهرًا إلى صلاة العصر، قبل أن تعلن لاحقًا تأجيلها مرة أخرى، على أن يتم تحديد الموعد الجديد خلال الساعات المقبلة.

وفاة احمد عبد القوي

وأعلن شقيقه نبأ الوفاة عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، حيث نعاه بكلمات مؤثرة، قائلًا: «البقاء لله، وإنا لله وإنا إليه راجعون.. تُوفي إلى رحمة الله شقيقي الحبيب الممثل والمخرج أحمد جلال عبدالقوي، رحمك الله يا أخي الغالي، وحشرك مع النبيين والصديقين والأبرار والأتقياء. اللهم ألهمنا الصبر والسلوان. آمين يا رب العالمين. مع السلامة يا أخي الأصغر يا حبي.. أنتم السابقون ونحن اللاحقون».

أعمال احمد عبد القوي

وخلال مسيرته الفنية، شارك الراحل أحمد جلال عبدالقوي في عدد من الأعمال الدرامية والسينمائية، كما خاض تجربة الإخراج، وترك بصمة لدى جمهوره وزملائه في الوسط الفني.

وفور إعلان خبر وفاته، حرص عدد كبير من الفنانين والإعلاميين على نعيه عبر منصات التواصل الاجتماعي، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

وكان أحمد جلال عبد القوي قد كشف في وقت سابق عن إصابته بمرض السرطان، طالبًا من جمهوره الدعاء له، قبل أن يرحل اليوم، وسط حالة من الحزن بين زملائه ومُحبيه.