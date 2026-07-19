الأوبرا تحتفي بذكرى 23 يوليو الخميس المقبل بالقاهرة والإسكندرية

تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور رضا الوكيل تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، فعاليات المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء المقام تحت إشراف المهندس ياسر شعلان رئيس البيت الفني للموسيقى والأوبرا والباليه، بإقامة حفلين متوازيين، وذلك في الثامنة والنصف مساء يوم /الخميس/ المقبل، بالقاهرة والإسكندرية.
فعلى المسرح المكشوف بالقاهرة يحتفي كورال الشباب والأطفال تدريب وقيادة الدكتور محمد عبد الستار بذكرى ثورة 23 يوليو بباقة مختارة من الأعمال الحماسية التي شكلت الوجدان الوطني لدى شعب مصر .
وعلى مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" يلتقي النجم علي الحجار بجمهوره في مدينة الثغر ويتغنى بمختارات أعماله الشهيرة التي قدمها خلال مسيرته الفنية.
وبإقامة تلك الحفلات يستمر المهرجان الصيفي في ترسيخ رسالة دار الأوبرا الهادفة إلى نشر الفنون الجادة بين أبناء المجتمع لتطوير الوعي وتنمية الذوق الفني من خلال أمسيات متنوعة تجمع ألوان من الفنون الجادة.