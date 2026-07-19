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التعليم تنفي زيادة مجموع الشهادة الإعدادية لـ320 درجة من العام المقبل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم تنفي زيادة مجموع الشهادة الإعدادية لـ320 درجة من العام المقبل

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

انتشرت على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك أنباء عن تعديل مجموع الإعدادية من العام المقبل ليصبح من 320 درجة بدلاً من 280

ومن جانبها ، نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، كل ما تم تداوله على فيس بوك بشأن تعديل مجموع الإعدادية من العام المقبل ليصبح من 320 درجة 

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : لم يصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف أي قرارات رسمية تنص على تعديل مجموع الإعدادية من العام المقبل ليصبح من 320 درجة 

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، من خطاب مفبرك متداول منسوب لوزارة التعليم يزعم تغيير نظام الأسئلة امتحانات الصف الثالث الإعدادي (العام - المهني - الرياضي) من العام الدراسي المقبل 2026 / 2027

خطاب مُفبرك يزعم تغيير نظام امتحانات الإعدادية

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الخطاب المتداول مفبرك ولا أساس له من الصحة

وشدد المصدر على ان قرارات وزارة التربية والتعليم يتم اعلانها بشكل رسمي واضح في بيان رسمي على صفحتها الرسمية على فيس بوك ، مؤكدة أن أي قرارات يتم تداولها خارج البيانات الرسمية لا علاقة للوزارة بها

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ما هو  نظام امتحانات الإعدادية 2027 المفبرك

وكان الخطاب المتداول قد زعم انه تقرر ان تتكون الورقة الامتحائية في مادة (اللغة العربية) من (٦٠) سؤالا يتم توزيعهم كالأتي :
- نص الاستماع (٦) اسئلة
- النص الأدبي (١١) سؤال من المقرر
_ النص المعلوماتي (١١) سؤال من المقرر
_النص الشعري (٦) اسئلة من المقرر
_النحو (١٨) سؤال
_ الإملاء والخط العربي (٦) اسئلة
_التعبير الكتابي (سؤالان)
الدرجه النهائية للورقة الامتحانية الخاصه باللغه العربيه (ثمانون درجه فقط.)


كما زعم الخطاب المتداول أنه بالنسبة للورقه الامتحانية لمادة (اللغة الأجنبية)، فستتكون الورقه الامتحانية لاختبار اللغه الأجنبية من (٥٠) سؤالا يتم توزيعهم كالأتي:
_مهارات الاستماع (٨) اسئله
_مهارات الكلمات (٥) اسئله
_المهارات اللغوية (١٢) سؤال
_ النص (١٠) اسئلة _ بنك الكلمات (٤) اسئلة
_ المحادثة (٦) اسئلة
_ الترجمه (٤) اسئله

_ الدرجة النهائية للورقة الامتحانية الخاصة باللغه الأجنبية (ستون درجه فقط)

وزعم الخطاب المتداول أيضا ، أن الورقة الامتحائية لمادة (الرياضيات ) ستتكون من (٩) اسئله في صيغة تخير من متعدد ، و (٧) اسئلة مقالية ، وأن الدرجة النهائية للورقة الامتحانية الخاصة بالرياضيات (ستون درجه فقط)

الامتحانية لمادة (الدراسات الاجتماعية)  ستتكون من (٥٠) سؤالا  :

 

وزعم الخطاب المتداول كذلك أن  الورقة الامتحانية لمادة (الدراسات الاجتماعية) ، ستتكون من (٥٠) سؤالا يتم توزيعهم على حسب موجه ومستشار كل محافظة على مستوي الجمهورية ، و الدرجة النهائية للورقة الامتحانية الخاصة بالدراسات الاجتماعية من (ستون درجة )


وزعم الخطاب أن الورقة الامتحانية لمادة (العلوم)، ستتكون من (٥٠) سؤالا يتم توزيعهم على حسب موجه ومستشار كل محافظة على مستوى الجمهورية ، والدرجة النهائية للورقة الامتحائية الخاصه بالعلوم من (ستون درجة فقط)


وشدد الخطاب المتداول على أن المجموع الكلي للشهاده الاعدادية العام المقبل من (٣٢٠) درجة ، وأنه تقرر اضافه سؤالاً جديداً للورقه الامتحانية الخاصة باللغة الأجتبية وهو(الترجمه)


كما أفاد الخطاب المتداول بأن المواد الغير مضافة للمجموع في الشهادة الإعدادية هي ( التربية الدينية - الترب الفنية - الحاسب الآلي) ، و عدد اسئلة جميع المواد الغير مضافة للمجموع هو (٢٠) سوالأ فقط ، ويشترط للنجاح فى جميع المواد الغير مضافة تعدى نسبه ٧٠% من الدرجه النهائية

الإعدادية مجموع الإعدادية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم التعليم

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